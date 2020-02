Gestión anterior del Inadi presentó su balance oficial

Tras los dichos que tuvo el nuevo titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) Jujuy, Walter Méndez, sobre que la anterior gestión "desestimaba muchas denuncias" como indicó, se conoció que los delegados saliente y entrante recién se reunieron la semana pasada y se presentó un balance de gestión para conocer realmente el estado del organismo público.

Las denuncias presentadas en la delegación provincial, son tratadas y respondidas con resolución desde la central nacional.

Flavia Castro, anterior delegada, indicó que se mostró sorprendida al leer las declaraciones que fueron emitidas por su sucesor a El Tribuno de Jujuy, ya que al momento de la nueva designación, no se encontraba en la provincia y no pudo entregar el informe que ya tenía previsto entregar a la persona que fuera nombrada para estar al frente de la delegación del Inadi.

Cabe recordar que el organismo contra la discriminación, la xenofobia y el racismo recepciona denuncias, atiende consultas y realiza campañas en toda la jurisdicción donde se encuentre, pero es la sede central que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires quién emite los dictámenes por los sucesos en los que se requirió su intervención.

En diálogo con este matutino, Castro sostuvo que "me sorprendieron sus declaraciones; él (por Walter Méndez) nunca tuvo un diálogo conmigo para poder conocer la gestión. Nos reunimos hace tres días recién y lo puse en conocimiento de cómo fue la gestión nuestra. Esta nueva gestión tiene esa característica de criticar a la anterior, pero más allá de lo que uno diga, siempre vale el trabajo con fundamentos y documentación respaldatoria", dijo.

"Nosotros hicimos un resumen de gestión con todas las denuncias recibidas y el año pasado fue el año donde más denuncias tuvimos. Cuando asumimos no teníamos registro de nada, se llevaron todo, empezamos de cero, nos preguntaban del pasado y no teníamos ni idea porque no dejaron nada. En la historia del Inadi, nunca hubo mayor recepción de denuncias que en la nuestra", añadió la exfuncionaria.

Castro pidió que las nuevas autoridades no introduzcan las cuestiones de índole política en las actividades e intervenciones que lleven a cabo, ya que eso haría que "se perdiera el sentido que tiene el Inadi", sostuvo.

"De nuestra parte tenemos gran satisfacción, porque el Inadi tuvo una gestión muy positiva. La discriminación siempre existió, con la diferencia de que pocos conocían el Inadi. En nuestra gestión hemos tratado de recorrer la mayor cantidad de localidades. Todas esas cuestiones hicieron que el número de denuncias aumentara porque la gente empezó a conocer la herramienta", comentó Castro.

El Inadi-Jujuy está en Patricias Argentinas 261, primer piso y atienden de lunes a viernes en horario corrido de 8 a 16. Su número de teléfono es (0388) 4310631 y el correo electrónico para enviar denuncias o consultas es jujuy@inadi.com.ar.

El período de un delegado en el Inadi es de cuatro años y su designación la realizan desde la sede central en Capital Federal.

Tareas realizadas

Desde la gestión anterior del Inadi en la provincia se recordó las distintas actividades y tareas que realizó durante el período de cuatro años en los que estuvo al frente.

Campañas desarrolladas en capital y todo el interior jujeño, resolución de casos, derivación a las instituciones correspondientes y participación en congresos nacionales, fueron algunas de ellas.

Otras de las cuestiones que pusieron en marcha fue “el buzón en las escuelas”, para denuncias de casos de discriminación y bullying.

Cabe recordar el episodio protagonizado por conductores radiales y las declaraciones discriminatorias que hicieron en su programa contra una joven. El organismo determinó que los sujetos involucrados debían hacer un curso con perspectiva de género para capacitarse en el área y hablar sobre el tema.

Se espera que la actual gestión pueda mantener aquellas gestiones que dieron un fruto y dar respuestas rápidas en los casos que requieran su intervención.