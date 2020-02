Se da con frecuencia por el uso de piletas. Causa mucho dolor y aconsejan consulta médica y no remedios caseros

Instan a no improvisar ante una otitis de verano

La otitis externa es una de las dos otitis más frecuentes en la edad pediátrica y se manifiesta principalmente durante la época de piletas, dado que los niños pasan mucho tiempo sumergidos en el agua.

La otitis es una inflamación del oído causada, generalmente, por una infección. El común de esta afección es la denominada otitis, que está provocada por la inflamación del oído, que dependiendo de la evolución de la enfermedad, puede generar secreción de líquido en la región del oído medio. El líquido puede ser de tipo seroso, fluido, similar al agua, mucoso o viscoso; o purulento, con pus.

En ese sentido, el médico otorrinolaringólogo César Alvarado explicó: "la otitis de pileta no es tanto el problema sino el dolor que causa, es una patología muy dolorosa, y el tratamiento es médico, no es un antibiótico por boca que a veces en la farmacia entregan, porque si al oído no se les hace una limpieza profunda son difíciles de curar", precisó.

Aseguró que son pocas las complicaciones de la otitis externa de verano, pero hay que consultar.

Al respecto la fonoaudióloga local Elvira Alvarado aclaró que a veces llegan al consultorio con casos explicando que no escuchan, o tienen un tapón de cera que se dejó estar una semana, o una infección que aseguró no se medica ni soluciona en el momento y se puede perder la audición parcial o totalmente del oído afectado, con lo cual aseguró que es clave que siempre hagan la consulta con el otorrinolaringólogo.

PARTES DEL OÍDO/ ES MUY COMÚN EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO LA OTITIS QUE SE DA EN LA PARTE EXTERNA DEL MISMO.

Es que sobre todo en niños donde puede haber problemas debido a la pileta, aseguró que muchas veces los padres acuden a la farmacia y les sugieren una gota, y al no consultar puede transformarse en una infección más grande o puede tratarse de un hongo que tiene que ser medicada.

"El farmacéutico no ve el oído, debe ir al médico. Por ejemplo hay chicos que pueden hacer una infección, que se les perfora el oído, o porque le supura y no se han dado cuenta los padres porque estaba durmiendo, se vuelven a meter en la pileta y le mete una bacteria, se les hace una otitis peor, hasta pueden terminar con una meningitis", dijo.

Sostuvo que todo lo que entra al oído se convierte en un foco infeccioso, a veces tapones que resultan molestos, y lo importante es que esté el tímpano íntegro y que no haya perforación.

Aseguró que todo lo que sea del oído externo no es tan grave, siempre y cuando no sea una infección, y explicó que no pasa nada con la pileta siempre que el niño tenga el oído sano.

Por ello reiteró que ante un dolor de oído, tapado y otras molestias recomienda ir a la consulta médica con el especialista y evitar medicar en la farmacia y los remedios caseros, con los que se confían y se puede generar un foco infeccioso

Además, el médico instó a evitar remedios caseros que puedan tener otras consecuencias, especialmente el "cucurucho" con fuego que no es bueno, y no usar conos ni tampoco gotas de ningún tipo de hoja de cierta planta ni alcohol. Recomendó que en un principio cuando el niño tiene dolor y hasta que acuden al médico, deben darle un analgésico para calmar el dolor y después consultar al especialista.

Algunos síntomas

La médica Cecilia García, coordinadora de Demanda Espontánea del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, explicó que los síntomas más comunes de una otitis son: “un dolor espontáneo o al rozar el pabellón auricular con la ropa o al tocárselo. Además, empeora al masticar o al hacer presión como para tapar el oído, e incluso puede salir una secreción líquida de color claro que se torna espesa y amarillenta como el pus”.

Este cuadro no da fiebre y el dolor externo del oído puede estar precedido de picazón, que llega a ser muy intenso, sobre todo cuando se toca o se mueve el lóbulo o cualquier otra parte.