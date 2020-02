La transformación digital, ¿es para todos?

Tal como ocurre en todas las épocas, hoy existen palabras que se repiten una y otra vez pero no muchos saben de qué se trata ni qué implica. Una de ellas es "transformación digital". ¿Qué es? ¿Quiénes están ingresando a ese nuevo mundo? ¿Es para grandes empresas? ¿Para negocios?

Hoy, en Argentina, el proceso de transformación digital -o sea ese proceso por el cual se integran tecnologías digitales en diferentes áreas de una empresa- se observa como tema en agenda para grandes compañías, que igualmente tienen el desafío de superar sus propias barreras culturales para poder abordarlo de manera estratégica.

Introducir cambios siempre es una tarea compleja. Por eso, es clave que las empresas puedan responder las preguntas de por qué y para qué hacerlo. Una visión clara será la que podrá delimitar el campo de acción en relación a esa transformación que se propone y generar el compromiso de los empleados para poder llevarla a cabo paulatinamente.

Por otra parte encontramos a los comercios independientes, los famosos comercios de barrio, a quienes se les propuso digitalizarse haciendo referencia directa al ecommerce.

Lo cierto es que todavía el 93% de las ventas en Argentina pasan por el mundo físico. Por eso, el desafío está en lograr que acciones habituales puedan "transformarse" a través del uso de nuevas herramientas que permitan entonces reemplazar esa charla o recomendación detrás del mostrador, sin perder la posibilidad de generar ese vínculo, ahora en el mundo online.

Esas conversaciones no se deben medir sólo en la interacción de una gran comunidad, ya que de este modo los comercios independientes caen en la famosa frustración, al no poder tener la cantidad de seguidores dado su posicionamiento y presupuesto. Sin embargo, tienen la gran oportunidad de capitalizar ese conocimiento para continuar esas relaciones uno a uno ahora en otro canal.

En el país existen 250 mil comercios en los centros comerciales a cielo abierto, con muchos años de trayectoria en su mayoría. Negocios que son legados de generación en generación. Este último punto es el que permite que el proceso de transformación se vaya produciendo de manera genuina por la edad promedio del dueño a cargo. De todos modos, la educación y el acompañamiento es clave para que puedan abordarlo dinámicamente.

Del lado de los consumidores, debemos decir que el uso de la tecnología sin dudas impacta en la vida cotidiana. De nuestras acciones diarias, la mayor parte de ellas van cambiando y se van generando nuevos hábitos. El consumidor se sabe escuchado: quien no lo ponga en el centro probablemente perderá clientes a costa de quien pueda poner a su alcance lo que esperaba sin que él tenga que decirlo.

Sin dudas existen diferencias a la hora de consumir y pueden observarse tendencias dependiendo las categorías. Todavía encontramos algunas barreras en la compra online, en su mayoría ligadas a la imposibilidad de probar el producto, aunque el avance de la tecnología se encargará de ir eliminando estas fricciones.

¿Todo se transforma?

Para los nativos digitales la transformación no existe como tal, ya que el uso de la tecnología es algo natural y así se habituaron a pensar. Sin embargo, aquellas personas a las que el acceso a la tecnología les llegó en una etapa tardía, presentarán probablemente barreras en relación a su adopción.

Lo cierto es que tanto para las personas como para los negocios, mantenerse sólo en el mundo offline (o físico) será sinónimo de aislamiento. Dicho esto, habría que repensar los conceptos de mundo on line y off line, ya que no existen realmente dos mundos: estamos inmersos en uno sólo donde los estímulos llegan de manera continua y sin darnos cuenta por distintos medios.

Por cierto, ¿quién dijo que en unos años continuarán existiendo las videoconferencias o llamadas telefónicas y no las charlas de café frente a un holograma?