El intendente Blas Gallardo elevó pruebas de malversación en la gestión Tito

A menos de dos meses de su asunción, el intendente de La Quiaca, Blas Gallardo, elevó un informe a la Oficina Anticorrupción de Jujuy en relación a la gestión de Miguel Ángel Tito y el manejo de fondos públicos.

Gallardo apuntó contra Tito, señalando que el exintendente quiaqueño, favoreció al crecimiento de varios negocios de sus familiares.

El comunicado

"En La Quiaca estamos superando más de cuatro años de una mala gestión (2015-2019), al igual que varios períodos anteriores; es así que con esfuerzo y decisión, los quiaqueños dejamos atrás toda una época caracterizada por corrupción y autoritarismo.

El 9 de junio de 2019 el pueblo quiaqueño decidió acabar con la cultura política del enriquecimiento ilícito y el manejo despótico de los recursos del estado municipal, cuando el 80% le dijo basta al dirigente que siempre creyó que el municipio era su empresa.

Esta nueva gestión está conformada por un equipo de jóvenes trabajadores y profesionales, que proponen compromiso, trabajo y honestidad; convencidos de que la política es la herramienta más noble y eficiente para la transformación social. Llevamos cincuenta días de trabajo arduo y responsable con el desafío de gobernar y darles un buen vivir a veinte mil vecinos que están esperanzados en el crecimiento de la ciudad.

Hasta ahora habíamos mantenido un silencio prudencial respecto al estado financiero e institucional de la Municipalidad, para poder tener un panorama completo del estado de situación, mientras nos abocábamos a la gestión propiamente dicha, con todas las obligaciones que la conducción del municipio merece. Realizamos auditorías e inventarios internos sobre los bienes públicos y además solicitamos auditorías externas de instituciones de prestigio, específicas, para una mayor transparencia del control de los bienes públicos.

Es así que hemos comprobado numerosas irregularidades y explícitos actos de corrupción por funcionarios de la gestión anterior y el día viernes 31 de enero de 2020 presentamos en una primera etapa, las correspondientes denuncias (Nota N° 58, con 69 fojas de pruebas, expedientes y documentaciones varias) en la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Jujuy, atentos a la Ley Provincial N° 5.885, Ley Nacional N° 24.759 y al Régimen de Ética Pública (Ley 5153/99 y sus modificatorias) que tiene como función “la investigación a los agentes públicos que se les atribuya actos de corrupción (…) y denuncia a la justicia competente (…)”.

A partir de ahora, esperamos la celeridad y compromiso de justicia de parte de los órganos competentes, el Poder Judicial y el Gobierno de la Provincia, recordando que entre sus propuestas de campaña, los actuales funcionarios, siempre ponderaron la transparencia, honestidad y la lucha contra la corrupción.

Entre los delitos que se denuncian en contra de Miguel Ángel Tito se detalla: el desvío de recursos en favor de empresas familiares o de su entorno personal, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, incompatibilidad de las funciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros, que a continuación detallamos:

1- El ex intendente ordenó cerrar el comedor del Hotel de Turismo con la excusa de una refacción (que nunca se concretó) para derivar a los comensales y servicios hacia un local gastronómico de propiedad de su hijo durante 6 meses, causando un perjuicio estimado de $ 2.790.000 al municipio.

El 21 de febrero de 2019, el hijo de Miguel Tito (M.M.T.) solicitó la habilitación comercial de Ruta 40 - Cervecería Resto Bar y llamativamente el mismo día Miguel Tito firmó el decreto de habilitación N° 018/2019 tras cumplirse, se supone, los controles de bromatología, rentas y bomberos.

Para la construcción y apertura de Ruta 40 (calle Árabe Siria 256, distante a 50 mts. del Hotel) se utilizaron –según el testimonio de empleados municipales que serán citados próximamente y documentos oficiales- los bienes, recursos humanos y mercadería perteneciente a la Municipalidad.

A partir del deliberado cierre del comedor, a los pasajeros del hotel se les instaba a concurrir a Ruta 40, en una clara conducta de beneficiar al establecimiento del hijo del intendente. Por otra parte, existen numerosas facturas de servicios, provistos por el mencionado local familiar, de “almuerzos y agasajos”; con montos que duplican el valor promedio de ese servicio en cualquier comercio gastronómico de La Quiaca y que pagó la Municipalidad, en ocasión de visitas de funcionarios provinciales.

2- En setiembre de 2018 se crea Andina Telecomunicaciones Sociedad del Estado, donde el municipio es el único accionista. La empresa tiene por objetivo la comercialización del servicio de internet, la adquisición de un equipo de sonido profesional y la instalación de la radio “FM Andina”. Por decisión del ex intendente, el directorio de la empresa fue conformado por el mismo Miguel Tito y dos de sus funcionarios (Barrientos y Aquino); hecho éticamente incompatible con sus deberes de funcionario público.

El 15 de noviembre de 2019, Fabiana Flora Grimaldo (ejecutiva de la empresa “Evelia”, dónde según figura en su declaración jurada, Miguel Tito es “empleado” desde 2012), solicita la habilitación de la “FM Puna” en Av. Cabildo 06 (propiedad familiar de la primera esposa del ex intendente) y el mismo día (15/11/19) el decreto de habilitación lo firma el ex intendente Tito. Es decir, quien debía velar por los intereses comerciales de Andina S.E. y FM Andina, habilita, en sólo un día y 25 días antes de dejar el cargo de intendente, otra emisora que pertenece a su entorno empresarial.

Por otra parte, en ninguna instancia del expediente de habilitación de FM Puna consta que la emisora cuente con la autorización del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), que es la autoridad federal encargada de las habilitaciones oficiales de dichos emprendimientos. Es decir, FM Puna –sin la autorización del ente nacional- sería ilegal.

3- También el mismo 15 de noviembre de 2019, el ex intendente – usando otra vez el nombre de su hijo (M.M.T.)- pidió y recibió la habilitación inmediata, el mismo día, del local comercial en el rubro “Lavadero de automotores” en Av. Cabildo 14.

Esta habilitación fue efectuada priorizando el interés familiar del hijo del intendente, que firmó el decreto 089/2019, por sobre el interés general de la comunidad, al punto que personal de la Municipalidad rompió una platabanda ubicada al frente del lavadero para que el negocio particular pueda funcionar como lavadero de vehículos de mayor porte.

Hacemos un llamado a empleados municipales y ciudadanos en general, a aportar datos que nos ayuden a transparentar los recursos del estado municipal en gestiones pasadas. Sabemos que muchas personas cuentan con más información que nos permitirá dilucidar el destino de bienes y dineros públicos. Desde el municipio vamos a garantizar confidencialidad y seguridad, porque estamos empeñados en comenzar otra etapa ética y administrativa en la ciudad.

Vamos a seguir sosteniendo y bregando porque la Municipalidad de La Quiaca permanezca en función al servicio de quiaqueños y quiaqueñas. No importa la filiación política o pertenencia partidaria, estamos gobernando para todos y todas.

No hemos contestado ni vamos a contestar agravios de quiénes, se ve, tienen tiempo de sobra para desfilar por medios locales y redes sociales, escupiendo mentiras. En ese sentido hacemos también un llamado de responsabilidad profesional a los medios de comunicación quiaqueños, respecto a la difusión de evidentes y deliberadas “operaciones de prensa”. Nosotros elegimos utilizar todo el tiempo disponible para trabajar, que es lo que la sociedad quiaqueña nos encomendó.

Ésta es la primera tanda de denuncias. Vamos a continuar investigando junto a una comisión interna de profesionales. Vamos a difundir aquello que creemos la ciudadanía debe conocer, ya que es donde se ven involucrados los intereses y bienes de todos y todas quienes habitamos la ciudad.

Llegamos para que La Quiaca sea digna de ser vivida, para dejar las páginas oscuras y los personajes nefastos a un costado de la historia, para mirar al futuro con el compromiso y la fuerza con que asumimos nuestra tarea."