"No voy a renunciar a mi cargo porque hacerlo sería aceptar esta infamia"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia dijo ayer que no iba a renunciar porque ello implicaría aceptar "la infamia" que lo afecta tras tomar estado público unos audios en los que el magistrado se habría pronunciado en torno a las causas de corrupción contra Milagro Sala y funcionarios del Gobierno anterior. En cambio, anunció que iba a pedir una licencia para que "no quede ninguna sospecha" de que pueda incidir en la investigación.

Sostuvo que el hecho de que la diputada Juárez de Bracamonte, que es la que "participa de la emboscada" a través de la cual se consiguen los audios, figure entre los denunciantes "desnuda el carácter político que tiene toda esta operación".

¿Qué lectura hace de la aparición de audios que motivaron denuncias en su contra?

Los audios en función de los cuales se pretende someterme a juicio político tienen un objetivo que es desacreditar a la Justicia de Jujuy y obtener la impunidad respecto de hechos delictivos que ocurrieron en la provincia.

No conozco el tenor de las denuncias, pero quiero aclarar que los audios provienen de conversaciones en un marco de intimidad con la diputada Débora Juárez de Bracamonte y con su hermana Ana Juárez Orieta. Concretamente han sido las autoras de estas grabaciones clandestinas. Los audios han sido editados, recortados y modificados.

¿Se trata de una conversación directa o telefónica?

De los dos tipos, varias conversaciones que han sido editadas. Los contenidos de los audios son falsos y la transcripción que hace el medio que los publica también ha sido falseada. Ni siquiera estos audios editados se reflejan. En la nota se abren comillas, pero dice otra cosa distinta de lo que dicen los audios.

Sobre la base de una prueba de tipo ilegal, clandestina, delictiva, no puedo aceptar de ninguna manera que se esté promoviendo un proceso de tipo penal, de tipo político o de ninguno otro tipo. Tiene que llamarles la atención a todos que la diputada Juárez de Bracamonte, que es la que participa de la emboscada a través de la cual se consiguen estos audios, esté ahora figurando entre las personas que me denuncian, lo que desnuda el carácter político que tiene toda esta operación.

Yo sospecho además que en esta situación ha participado el periodista Horacio Verbitsky, quien estuvo reunido conmigo, me planteó las mismas cuestiones que se me plantean en algunos de estos audios. No le di ninguna información que él hubiera considerado relevante porque no publicó nada, pero sí sé que me estaba grabando porque en la misma visita lo grabó al gobernador de la provincia en forma subrepticia y publicó la conversación. La similitud de cuestiones, el hecho de que la nota en la que se presentan los audios aparece en el periódico del señor Verbitsky me hace pensar que puede ser parte de la misma operación.

¿Qué puede decir de los audios?

Ninguna de las grabaciones tiene valor alguno, es falso el contenido. Hay algo que se puede notar. Cualquiera que coteja las grabaciones con lo que se escribió en la nota periodística, puede comprobar fácilmente que lo que se escribe entre comillas, como si se estuviese citando textualmente, no es lo que dicen las grabaciones. Y reitero no es que le de valor a las grabaciones.

Por ejemplo en el audio 6 se escucha "me he corrido de entrada" en relación a las causas que tramitaban en contra de Milagro Sala, y la periodista transcribe "me hubiese corrido de entrada" y da a entender que en realidad he participado de las causas y he tomado decisiones.

En el audio 3 se escucha "el principal responsable de la provincia era Fellner, no se llevó la guita creo yo" y la periodista escribe "ella no se llevó la guita" en alusión a Milagro Sala. Y esto titula después en una nota que hace el canal C5N "ella no se llevó la guita".

Está absolutamente distorsionado el contenido, primero de lo que se dice a lo que se presenta como grabación y después a lo que se escribe. Y la trampa, también podría decir, es bastante efectiva porque si yo leo algo que está dicho entre comillas y me ofrecen la grabación para que lo coteje doy por cierto que eso que dice entre comillas es verdadero.

¿Qué sustento tienen los audios si fueron obtenidos de manera ilegal?

Ese es el punto, es una grabación donde se me tiende verdaderamente una emboscada personas que consideraba de mi confianza equivocadamente y el objetivo es el de desacreditar el trabajo de la Justicia de Jujuy en las causas que tramitaron en contra de Milagro Sala y de miembros de su organización y que tramitan en contra del exgobernador Eduardo Fellner y personas que cumplieron funciones en su mandato.

Nada de ese objetivo puede ser alcanzado, en primer lugar, por el modo delictivo con que se obtienen las conversaciones porque además son falsas, y en particular por lo siguiente, yo me excusé cuando comenzaron estas causas, en los primeros expedientes que llegaron, por razones de decoro y delicadeza y también porque había sido recusado por las personas de esta organización y no tuve intervención en ninguno de los expedientes que tramitaron en el Poder Judicial de Jujuy. No participé en ningún procedimiento y no tomé ninguna decisión.

En declaraciones a la prensa, la diputada Liliana Fellner dijo que usted, por una cuestión de ética, debía renunciar

Dos cosas. No se puede hablar de ética cuando se está recurriendo al producto de un delito. No hay nada que sea menos ético que utilizar el producto de un delito para llevar adelante un procedimiento de tipo político.

La segunda, no voy a renunciar al Poder Judicial, no voy a renunciar a mi cargo porque hacerlo sería aceptar esta infamia que están difundiendo. Pero lo que sí voy a hacer es pedir una licencia a partir de mañana (por hoy) porque se promovió una denuncia penal en mi contra y quiero que no quede ninguna sospecha de que puedo yo incidir en la investigación. Voy a pedir la licencia para someterme justamente a esa investigación penal.

¿No piensa hacer una contradenuncia teniendo en cuenta que se presentan como elementos de prueba audios que fueron obtenidos de manera ilegal?

Estoy viendo, no conozco el tenor de la denuncia que han hecho, estoy estudiando la situación.

Legisladores del oficialismo denunciaron que con estas acciones se pretende, por un lado, forzar la liberación de Milagro Sala; y por el otro, que se caiga la figura del Ministerio Público de la Acusación. ¿Cuál es su visión?

Yo creo que los objetivos son esos, hay toda una operación de inteligencia contra el Poder Judicial de Jujuy. Se hace circular que existen otros audios, se genera de esa manera una situación de extorsión generalizada en contra de los integrantes del Poder. Hoy (por ayer) le informan al jefe del Departamento, señor Pablo Ponce, que se accedió a una computadora que contiene naturalmente información del Poder, en algunos casos de tipo sensible. También que una carpeta que la persona que hace el informe, que es el señor José Rubén González, recordaba que se encontraba ubicada al costado y ahora está debajo de la computadora. Es decir que se están llevando a cabo operaciones de inteligencia para obtener datos que luego puedan ser tergiversados y de esa manera lograr la impunidad en la provincia de Jujuy.

Lo que denuncia es muy grave. ¿Piensa tomar alguna medida?

Ya he dado las instrucciones al señor Ponce que haga la denuncia en la Policía, pero naturalmente es una operación cuyos alcances no estoy en condiciones de conocer. Pero hay una operación en contra de la Justicia de Jujuy y el objetivo es desprestigiarla y lograr la impunidad.

¿En el caso de que cayera la figura del Ministerio Público de la Acusación, cuál sería el destino de las causas en las que se investigan hechos de corrupción?

La existencia del Ministerio Público de la Acusación es imprescindible. A partir de la Constitución Nacional y de los Tratados de los que forma parte la Nación, existe la necesidad de que los fiscales, que son los que tienen a su cargo la acusación, y los jueces, que son los que juzgan, se encuentren separados porque si están dentro de la misma estructura donde el que acusa es el mismo que juzga se afectan las garantías de las personas que son sometidas a procesos penales.

El Código de Procedimiento de Jujuy, que tiene bastante tiempo, establece esta nítida separación de funciones entre los fiscales y los jueces. Y para que los fiscales y el Ministerio Público de la Acusación puedan cumplir sus funciones es preciso que tenga una organización autónoma que pueda tomar sus propias decisiones y que pueda llevar adelante su función que es distinta a la de los jueces. Así que poner en cuestión eso, es otra de las estrategias que se están poniendo en juego para desacreditar el trabajo que han hecho muchos jueces, muchos fiscales y muchos defensores en la provincia de Jujuy.