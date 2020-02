Una joven teme por su seguridad: sufre acoso permanente por parte de su exnovio

Una joven denunció en el Centro de Atención a la Victima de Violencia Familiar y de Género Nº 2 en el barrio Ciudad de Nieva, a su exnovio por "acoso y violencia de género". La estudiante de 18 años, se presentó en este centro, para dejar constancia y pedir asesoramiento sobre la delicada situación que atraviesa con su expareja, un hombre de 30 años, que desde que terminó la relación no cesó de acosarla por las redes sociales e incluso llegó a presentarse en su domicilio.

"Temo por mi seguridad y por lo que él pueda llegar a hacer", le indicó a este matutino la joven que reside en el barrio Ciudad de Nieva. "Temo por mí vida y por eso quiero hacer la perimetral, que me informaron en el centro donde hice la denuncia que debería hacerlo por lo que estoy viviendo".

Comentó además que "en muchas discusiones me agarraba y no me soltaba. Por lo general me agarraba de los brazos y siempre era cuando estaba alcoholizado", contó sobre el calvario que le tocó vivir en ocasión de su noviazgo con este hombre que vive en el barrio Belgrano de la capital jujeña.

La joven hizo la denuncia, donde además aseguró que presentó pruebas sobre la violencia que ejercía este hombre. "Llevé pruebas a la comisaría, de las cosas que a veces me rompía".

Declaró que tuvo que dejar ciertos círculos de amigos que solía frecuentar, por miedo a que su exnovio se apareciera, como lo había hecho en anteriores ocasiones, haciéndole pasar malos momentos e incómodos.

En sus redes sociales, la víctima publicó que no podía ni siquiera salir de su casa tranquila, porque él incluso llegó a esperarla en las afueras de su propio domicilio. "No para de acosarme, buscarme por mi casa, llamarme, mandarme mensajes por todos lados. Lo bloqueé de todos lados pero el siempre encuentra la forma de seguir acosándome, llegando a entrar a mi casa violentamente a romper cosas. YA NO SE COMO SUPLICARLE QUE ME DEJE EN PAZ", pidió en un pedido que se viralizó por las redes sociales.

En las capturas de pantalla de las conversaciones, se puede apreciar claramente que el hombre no dejó nunca de acosarla e incluso se justificaba por su accionar.

Si conocés o sos víctima de violencia de género llamá al 144, línea habilitada todos los días durante las 24 horas.

En Jujuy existen doce Centros de Atención Integral de la Violencia de Género:

San Salvador de Jujuy – Calle Sarmiento Nº 427, Barrio Centro.

Perico – calle Mariano Moreno 337, centro.

El Carmen – Dr. René Favaloro esquina Dante Cardozo.

Palpalá – Av. Río de la Plata Nº 383, Barrio San Ignacio.

Humahuaca – Calle Salta Nº90, Barrio Centro.

Tilcara – Calle Bolívar esquina San Martín.

Libertador General San Martín – El Chañar Mz PA 10 Lote 1, Barrio San Martin.

Caimancito – Pasaje Ejercito del Norte s/n, Barrio Centro.

San Pedro – Calle Claveri Nº343, Barrio Bernachi.

La Quiaca – Calle Maestro Argentino y Centro, Barrio Mariano Moreno.

Santa Clara – Av. Juan José Castro s/n, Barrio Kirchner.

Abra Pampa – Av. Belgrano s/n (Entre Casabindo y Moreno), Barrio 23 de Agosto.