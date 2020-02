Internaron a Marcelo Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo debió abandonar de urgencia el entrenamiento vespertino que el plantel a su cargo estaba realizando en el predio River Camp, de Ezeiza, y debió trasladarse al sanatorio Los Arcos para ser atendido por un cólico renal.



Gallardo se trasladó en el automóvil de uno de los médicos del plantel, Federico Brandt, para reaiizarse estudios que determinen los pasos a seguir. Por protocolo el "Muñeco" ingresó al sanatorio en silla de ruedas, aunque las muestras de dolor eran inocultables, según indicaron distintas fuentes. En primera instancia permanecerá internado hasta mañana en observación.



El entrenamiento quedó a cargo de sus ayudantes, Matías Biscay y Hernán Buján, quienes completaron el trabajo iniciado por Gallardo con tareas regenerativas para los futbolistas que vencieron por 2 a 0 a Central Córdoba, de Santiago del Estero, y movimientos en espacios reducidos para el resto.



La práctica de mañana también se desarrollará en Ezeiza y allí empezará a dilucidarse quien será el reemplazante del suspendido Paulo Díaz para el próximo cotejo frente a Unión, en Santa Fe, donde en caso de conservar la línea de tres, tendría un lugar Javier Pinola.



Si por el contrario se elige cambiar nuevamente el sistema por un 4-3-3, Ignacio Scocco, que está en el foco de atención en las últimas horas no solamente por el golazo que les convirtió a los santiagueños, sino también por la demora en renovar su contrato, podría tener un lugar en una potencial delantera integrada por 'el, Rafael Santos Borré y Matías Suárez.



Pero especulaciones al margen, hoy hablaron al respecto el arquero Franco Armani y el volante uruguayo Nicolás De la Cruz, quienes le apuntaron específicamente al rendimiento del equipo, justamente el sistema de juego y el camino a recorrer para terminar el campeonato de la Superliga en la misma posición en la que se encuentran para consagrarse campeones.



"Somos el equipo que mejor juega en la Argentina y se nota en cada partido, así que debemos pensar en nosotros y en seguir por este camino, ya que eso nos va a llevar a salir campeones. Para eso habrá que ir partido tras partido, seguir sumando de a tres, y ahí estaremos cerca del objetivo”, apuntó Armani.



“Y en cuanto al sistema de juego nuevo, para estos partidos que jugamos con línea de tres hay que estar preparados y ser sólidos. Venimos de dos partidos con el arco en cero, por lo que se nota que el equipo se siente cómodo jugando de esta manera”, analizó.



Sobre el recambio de jugadores y las figuras que terminan permaneciendo en el banco de suplentes, el arquero sostuvo que la "competencia está en todos los puestos y es normal. En mi caso partícular no me relajo nunca y quiero responder siempre e ir por más. Es la ambición por seguir consiguiendo cosas que tengo”, concluyó.



Por su parte De la Cruz defendió a su compañero, el chileno Díaz, al remarcar que "nadie quiere hacerse expulsar y Paulo sabe que debe mostrar otra cara. Yo también pasé por algo parecido y hay que trabajar para corregir esos errores”.



"Porque para lograr el campeonato eso es muy importante, ya que hay muchos equipos peleando por lo mismo que nosotros, que es ganar esta Superliga", apuntó.



"Es que la idea era pelear este semestre el torneo local. Esa fue la bajada de línea del cuerpo técnico: apostar a la Superliga. Y la ventaja de tres puntos que llevamos al segundo (Boca) es importante para nosotros, porque no importan los demás equipos”, enfatizó.



Sobre su situación particular en el equipo y el buen presente que atraviesa, eligió reconocer a sus compañeros porque desde que llegó "fueron muy importantes, lo mismo que el cuerpo técnico. Antes solamente jugaba con la pelota y esto solo no alcanza. También hay que saber jugar sin ella, algo que el estado físico me lo permite, porque en nuestro sistema de juego recuperar la pelota es algo incorporado por todos".



"Eso de recuperar alto la pelota es lo que entrenamos en la semana y lo sabemos hacer. Personalmente me siento mejor en todo sentido y en los metros finales defino mejor y estoy afianzado en el plantel”, finalizó el volante que le dio a Gallardo la solución que necesitaba tras la partida de Gonzalo "Pity" Martínez al Atlanta United, de los Estados Unidos.