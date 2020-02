Encuentran el cadáver de un hombre en La Merced

La aparición del cuerpo sin vida de un hombre en un zanjón del barrio La Merced provocó gran conmoción ayer en Palpalá.

En un primer momento vecinos y familiares que se enteraron de la noticia pensaron que se trataría de Gustavo Bravo, el joven que está desaparecido desde hace cuatro meses.

Si bien el cuerpo, que presentaba solamente algunas lesiones menores en rostro y cabeza fue depositado en la morgue judicial como NN, podría tratarse de un hombre que reside en el barrio, de 30 años y que padece de ataques de epilepsia.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que una mujer del barrio habría afirmado que podría tratarse de su hermano de apellido Miranda, especialmente cuando se le describió la ropa que el mismo tenía puesta.

Esta persona no habría sufrido una muerte violenta de acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar por los médicos de la policía y del Ministerio Público de la Acusación, ya que prima facie no presentaría heridas de armas de fuego o blanca ni signos de ahorcamiento.

Se estima que en la mañana de hoy a partir de las 9, se realizaría la autopsia a los efectos de determinar causales y data de muerte y confirmar su identidad.

La búsqueda de Bravo

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Nicole Bravo, hermana de Gustavo Bravo, el joven desaparecido hace meses, dijo: "mi hermano no aparece, no tengo respuestas de nadie", señaló acongojada luego de la noticia del hallazgo de un cuerpo de un hombre sin vida en barrio Las Merced.

"Sinceramente casi se me sale el corazón cuando dijeron que habían encontrado un cuerpo en barrio La Merced. Yo me acerqué al lugar para saber si era mi hermano, me dijeron que no y que el cuerpo ya había sido identificado. No entiendo cómo ellos pueden asegurar que no es mi hermano, cuando dijeron que el cuerpo estaba con estado de descomposición avanzada y se encontraba irreconocible", señaló.

"Pregunté en la Brigada si tenían alguna novedad y me dijeron que no. Que la persona que habían encontrado en La Merced ya estaba reconocida. Insistí para que se fijen bien, porque mi hermano tiene tatuajes. Quedaron en avisarme", expresó.

"Cada vez que llamo a la Brigada de Investigaciones me dicen siempre que están investigando. Pero mi hermano no aparece por ningún lado, nadie me sabe dar ninguna información, nadie sabe nada".

Nicole Bravo le dijo a nuestro medio que "Palpalá es una localidad en donde la gente parece que no quiere tocarse el corazón, y hablar sobre lo que sabe, o decírmelo a mí", acotó.

"Este próximo 9 de febrero es el cumpleaños de Gustavo Bravo y es una angustia más para mí. Cumpliría 28 años. Es un día bastante triste. Yo sigo firme, sigo buscándolo", acotó a joven.

Nicole solicitó "a la gente que vio algo, o sabe de algo, que por favor se toquen el corazón y me ayuden. Yo necesito encontrar a mi hermano, vivo o muerto", dijo

Consultada sobre si solicitará autorización por parte del fiscal para que se le permita llegar hasta el lugar, reconocer y certificar que no se trata de Gustavo Bravo, dijo: "me comuniqué con el comisario Vargas de la UR8, y me dijo que solicitaría una autorización para permitirme entrar en la morgue y así poder constatar si es o no mi hermano".

"Ellos no tienen certezas, yo tengo dudas. Yo tengo a mi hermano que desapareció hace cinco meses. Necesito saber", señaló.

"Me dirijo al ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, le pido que por favor me ayude a que esto se esclarezca y me ayude a encontrar a mi hermano. Que él le pida a le gente que trabaja en Seguridad que se pongan las pilas, que me den informaciones certeras y concretas. No es justo que mi hermano lleve cinco meses desaparecido y no tenga novedades", concluyó.