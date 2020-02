Franco Lazzaroni: "Necesitamos una victoria en casa"

Con tonada de optimismo, habló Franco Lazzaroni. El marcador central se mantiene enfocado y seguro de los objetivos que tiene el plantel de Gimnasia y Esgrima para la segunda parte del Primera Nacional 2019/20. El primer rival será Deportivo Riestra en el estadio "23 de Agosto".

"Estamos trabajando muy tranquilos, vamos mejorando en los aspectos tácticos pensando en lo que será el partido del viernes contra Riestra. La parte más dura de la pretemporada ya pasó, por eso hacemos trabajos con pelota y mucho fútbol formal", explicó Lazzaroni a El Tribuno de Jujuy.

El zaguero sabe que contra Deportivo Riestra será "un partido demasiado duro". Asimismo, el exColón de Santa Fe remarcó que "necesitamos ganar para acomodarnos en la tabla", y sostuvo que "los tenemos ahí arriba, queremos descontarles puntos para meternos dentro de los cuatro primeros".

A su vez, Lazzaroni analizó al equipo bonaerense: "Seguramente vengan a replegarse un poco y salir de contra. Tienen gente de mucha altura y van aprovechar las pelotas paradas. Tomaremos recaudos sobre este tema y hacer todo lo posible para lastimarlos a ellos".

Por otra parte, el jugador del "lobo" habló del sistema táctico que utiliza Marcelo Herrera en defensa: "Con línea de cuatro he jugado en varios clubes porque es un sistema clásico, y con la línea de tres, no tanto pero me sentí bien. Son decisiones que toma el entrenador y nosotros tratamos de plasmar el juego que él pretende. Con el trabajamos que realizamos creemos que pueden dar muy buenos resultados", señaló.

Gimnasia para afrontar este semestre de la Primera Nacional no contrató a ningún defensor. "A lo mejor también fue porque somos mayoría en la defensa. Hay jugadores que pueden estar tranquilamente en el once titular. Imagino que el cuerpo técnico priorizó otros puestos en donde no tenían demasiado recambios y además por la salidas de los otros chicos", apuntó Franco Lazzaroni.

"El año pasado hicimos un buen semestre sobre todo de local. El resto de los partidos que nos tocó ganar o empatar jugamos bien. En los empates siempre merecidos más. Esperamos repetir ese tipo de actuaciones, de imponer nuestra localia y quedarnos con los tres puntos para arrancar bien el semestre", finalizó ilusionado el zaguero. (Emiliano Saavedra)