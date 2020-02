Familiares piden justicia por el abuelo palmasoleño muerto

La familia pide justicia por la muerte de don Eulogio Calle y ayer hubo una marcha por la avenida Domínguez de Palma Sola. Los participantes llegaron hasta la comisaría 36º y manifestaron con carteles y pancartas por el esclarecimiento del hecho. Durante la marcha pidieron que el fiscal Calderari agilice la investigación y les entregue el cuerpo, para que Calle descanse en paz.

Además expresaron que en Palma Sola "hay un asesino suelto, la justicia no está dando ninguna solución, queremos que se acelere, que se investigue qué pasó con el abuelo y que no haya más abuelos muertos. Es una marcha del dolor, que el caso no quede impune, porque a nuestro padre lo mataron de la peor manera, en Palma Sola, lugar que era tranquilo, donde podíamos caminar tranquilamente. Queremos una investigación completa del caso", expresaron en la marcha, que fue pacífica y en la que familiares, amigos y conocidos pidieron justicia y que lo sucedido no quede en el olvido.

El lunes 27 de enero, el pueblo se vio conmocionado por un macabro hallazgo a la vera del arroyo Santa Rita. Se encontró el cráneo de un humano, por parte de vecinos que circunstancialmente pasaban por el lugar, y dieron aviso a la comisaría 36º, cuyos efectivos llegaron al lugar y constataron el hallazgo.

Pasaron unos días y se encontró parte del resto del cuerpo en el mismo lugar, a unos escasos metros del primer hallazgo. Entre las pertenencias se encontró el documento de identidad a nombre de Eulogio Calle, de 79 años, residente en Palma Sola. Ese día en horas de la noche se hacía saber a una de sus hijas que vive en Palma Sola, que se presente en la Seccional 36º.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, María Calle, hija de la víctima, expresó que "cuando vine de El Fuerte, me doy con la triste noticia que tenía que presentarme junto a mis hermanos, en la comisaría del barrio Belgrano de San Pedro de Jujuy, a reconocer y retirar el cuerpo de mi padre", indicando que "mi papá había fallecido hacía unos quince días, pero nos llamó la atención porque nosotros lo habíamos visto hacía poco, no daba con lo que decía el informe. Entonces decidimos no retirar el cuerpo, para que se investigue la muerte de mí papá".

Recordó que "al volver a Palma Sola, tomé coraje y fui con mi esposo a donde lo encontraron y vimos que en el lugar todavía había restos óseos y pertenencias, como ser medicamentos, el buzo que usaba y nos dirigimos a la Comisaría 36º a poner conocimiento de lo que se encontró. Lo llamativo fue que no buscaron bien, no levantaron lo que podría servir para la investigación. Lo que pudimos averiguar por nuestra parte es que viajó a San Pedro el 21 de enero, por lo que pudimos ver en un pasaje que estaba en el lugar, junto a otras cosas".

"Puedo asegurar que a mí papá lo mataron y lo tiraron en el lugar, además en esa zona había bolsa arpillera y de plástico, todavía había olor, los yuyos no estaban altos y no entiendo por qué la policía no los encontró ese día y cuando levantaron la otra parte, no levantaron todo y no resguardaron el lugar", afirmó la mujer en medio de una crisis nerviosa.

Para finalizar indicó que "pido en nombre de toda la familia justicia, que se investigue qué pasó con mí papá, que hasta el momento no lo hicieron, que si no nos dábamos cuenta no sabíamos que era lo que nos entregaban, porque no estaba el cuerpo completo, ni pensamos que podíamos encontrar más restos óseos y otras pertenencias en el lugar del macabro hallazgo".

"La investigación se agiliza ahora por hacer viral nuestro pedido, exponiendo nuestro malestar con la policía, ya que no hicieron bien las cosas, desde un principio; no se imaginan, el dolor y el sufrimiento que estamos padeciendo, queremos que se agilice rápido la investigación, tampoco estamos entorpeciendo la causa que llevan adelante, queremos que se nos entregue el cuerpo de mí papá", expresó María Calle, hija de don Eulogio.