La actriz Natalia Belén Caliva dicta taller en la ciudad de Perico

Coordinado por la asociación Artistas Periqueños Independientes (API) comienza hoy en la ciudad de Perico el taller llamado "Yo en escena" a cargo de la actriz Natalia Belén Caliva. Las clases en este marco serán de 16 a 19 en el CIC 2 de calle 23 de Agosto esquina Humahuaca del barrio Jardín y continuarán el 12 y el 19 de febrero en el mismo lugar y horario. Caliva en diálogo con nuestro medio brindó detalles de la propuesta.

Así sobre los objetivos de esta instancia de capacitación contó que "el taller es para personas mayores de 12 años y apuntamos a brindar herramientas para que los asistentes puedan desenvolverse con más confianza en público. Cuando alguien tiene que cantar, comunicar algo, actuar o bailar se ponen en juego varios estados, el primero es el de alerta, de nerviosismo porque uno se siente observado y eso puede jugarnos una mala pasada porque nos olvidamos las cosas, nos tensamos, se corta la voz... el taller está armado para que eso que sucede en escena vaya disminuyendo su intensidad. La finalidad es que cada uno se pueda conocer a sí mismo, pueda manejarse adecuadamente y proyectarse hacia el público", detalló la actriz periqueña.

Además, se refirió a la metodología de trabajo, "tendremos muchas prácticas grupales e individuales y ejercicios. Seremos nuestro propio público. Y también habrá teoría con respecto a técnicas escénicas. Les pido a las personas que vengan predispuestas a hacer un trabajo muy personal, de introspección, de conocerse a uno mismo y nos enfocaremos en qué le está pasando a cada uno en forma meticulosa. También los pido que vengan descansados porque vamos a poner el cuerpo un juego", expresó subrayando que las previstas no serán clases aisladas sino que "requieren de una continuidad. Es todo un proceso", afirmó.

Finalmente, destacó el trabajo de API que promueve esta iniciativa, "agradezco el apoyo porque muchas veces los artistas de Perico no cuentan con herramientas para su formación, elementos que les ayuden a un desempeño profesional integral y completo", aseveró. Y agregó: "API siempre me abrió las puertas, me tuvieron en cuenta así que ahora quiero retribuir el apoyo ofreciendo estas clases", dijo indicando que la actividad tendrá un costo "simbólico" de $ 50.

Por su parte, Eliseo Laureano, secretario de API, contó que desde la entidad que representa esta semana terminará el Taller de Canto y Arreglos Vocales a cargo de Patricia Ramos, que tuvo muy buena repercusión, "los inscriptos fueron alrededor de 35 quienes terminarán las clases el viernes con un ejercicio en tríos", relató. Y luego invitó a los interesados a acercarse al taller que inicia hoy , "nosotros entendemos que en el desarrollo de una artista no solo importa la técnica sino que también interesa cómo se presentan ante el público para establecer una conexión genuina con la gente, eso es fundamental y aquí la propuesta de Belén Caliva es la apropiada para conseguirlo", aseveró.

Finalmente, destacó que desde API no solo apuntan a brindar formación integral de los artistas sino que también consideran importante hacerlo en un marco de buenos valores, "transmitir valores a las generaciones de artistas que se están formando es el mensaje que queremos difundir. Para nosotros resulta importante ir por ese camino para construir una sociedad más agradable para vivir", dijo Laureano para concluir.