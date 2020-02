"Realizamos un plan dirigido a mejorar el acceso y la calidad de la educación"

Avanza el crédito educativo, ¿en qué consiste?

-Ya cuenta con un decreto presidencial que aprueba este crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y estamos aguardando la firma del crédito por parte del ministro de Hacienda de la Nación. Y en el otro préstamo del Bcie, estamos también en etapa de firma de decreto por parte del presidente Fernández, así que estamos a poco tiempo de concretar esos convenios que hagan posible que vengan los primeros desembolsos a la provincia. Esperamos en estos primeros seis meses de este año. Para el caso del CAF es de 100 millones de dólares y del Bcie de 67 millones de dólares.

¿Esto se va a destinar a la construcción de escuelas?

-Hemos realizado un plan dirigido a mejorar el acceso y la calidad de la educación en la provincia, es a cinco años y comprende resolver el problema de la falta de vinculación con el mundo del trabajo. Esto lo hemos plasmado en nuevos diseños curriculares que dan pertinencia a la educación respecto de la nueva matriz productiva. En este período anterior hemos trabajado articuladamente con las instituciones educativas de cada nivel, elaborando diseños curriculares de los niveles inicial, primario, secundario y de 42 carreras de formación docente de nivel superior. En nivel inicial hemos actualizado el diseño, teníamos un diseño del ‘95, en primaria venía del siglo XX, y en secundaria la provincia nunca tuvo diseño, trabajábamos con lineamientos de Nación. Es la primera vez que hay 16 nuevas estructuras, son 16 bachilleratos orientados en el mundo del trabajo, con nuevo plan de estudio. Hemos dejado atrás 122 planes de estudio y algunos eran de la década del ‘60.

¿Qué va a implicar esto?

-Esto implica un gran e intenso programa de capacitación docente para posibilitar que esos nuevos planes de estudio lleguen al aula. Este plan va a comenzar este año y va a ser financiado con una parte importante del proyecto.

¿En cuanto a infraestructura?

-Una necesidad integral importante es la infraestructura escolar, ya el señor gobernador en la apertura de las sesiones de la Legislatura puso ante todos el resultado de un trabajo diagnóstico que hicimos con el Colegio de Arquitectos de Jujuy y este Ministerio para relevar la situación de cada uno de los edificios escolares y ahí se puso en valor toda la inversión que necesitábamos realizar para cubrir esa demanda.

¿Cuál fue el resultado del relevamiento?

-El resultado de esto nos permitió plasmar en proyectos ejecutivos que presentamos frente a estos órganos financieros, y gracias a eso vamos a tener 496 obras en estos próximos 5 años. Esto implica 338 refacciones integrales y 158 obras nuevas, nuevos edificios. Dentro de esos edificios nuevos vamos a cubrir la necesidades de algunas escuelas que ya estaban creadas pero que nunca tuvieron edificio y funcionaron en otros compartiendo. También hay instituciones nuevas que se están creando tanto en los niveles obligatorios como en superior. Vamos a tener 40 escuelas rurales, edificios, 30 maternales porque hay una demanda importante, en particular lo vamos a asociar a otras instituciones educativas para que las mamás jóvenes no dejen los estudios. El 30 % de escuelas tiene menos de 30 años, y el resto son escuelas antiguas que han tenido un uso muy intensivo y ha generado un gran deterioro que no pudo ser paliado en el correr de los años. La provincia recibía fondos de Nación cuando se construía uno nunca hubo para refacciones. Va acompañado del equipamiento técnico de las escuelas. Vamos a mejorar la conectividad en lugares donde necesiten. Hay escuelas sobre la Red federal de comunicación, que incluso tiene fibra óptica, para hacerla de más alta calidad; y en casos donde están sobre la Red pero no hay conectividad satelital; y equipos especiales para poblaciones aisladas, tenemos muchas, son rurales, hay un 23 % que están en localidades aisladas o de difícil acceso. Estamos complementando la tecnología recibida de Nación. Por eso la capacitación docente es vital.

¿Hay otras iniciativas para el acceso? ¿Y las salas de cuatro años?

-Hay un punto para la mejora y el acceso a la educación, vamos a fortalecer dos áreas específicas, a seguir mejorando el acceso al nivel inicial, ya en la gestión hemos podido incrementar un 40 % la cobertura de nivel inicial. Sobre 17 mil niños que estudiaban en nivel inicial en 2015 hemos atendido 24 mil niños, mejorando la capacidad del servicio educativo. Estamos muy lejos en las salas de 4 años, superando el 83 % de cobertura y falta todavía para llegar a la plena que si tenemos en los 5 años, y un incipiente desarrollo en la sala de 3 años que aún no es obligatoria en ninguna provincia argentina. En secundaria, a raíz del equipamiento tecnológico vamos a fortalecer la vinculación con el mundo del trabajo. Ya en todos los quintos años de los bachilleratos la provincia desde 2018 y desde 2019 en un 100 % ofrecimos la formación en un oficio, para que en simultáneo pueda graduarse con certificación de validez nacional de electricidad, panadero o cualquier otro. El plan incluye la modernización del Ministerio necesaria porque precisamos gestionar con tecnología y con nuevos sistemas, una dotación de personal que es muy numerosa y diversa, docentes, no docentes, de servicios etc. una diversidad que supera los 40 mil agentes, y es para simplificar los procedimientos, mejorar los tiempos de respuesta.

¿En ese marco del plan van a entrar las que están en refacción o en construcción como la Santa Rosa?

-Tenemos algunas escuelas que ya entraron en planes anteriores de Nación. Tenemos 12 en construcción, la Secundaria de Tusaquillas, de Coranzulí, que están en avance pleno, además de otras obras chicas. En Capital la Escuela 51 "Santa Rosa" y el Colegio "Armada Argentina". En estas últimas dos obras con el plan de Nación, al cual estaban sujetas, hemos tenido retraso de Nación sobre todo por esta etapa de transición que hemos estado viviendo, algunos fondos han venido con lentitud. La Escuela 51 vamos a retornar en marzo, están terminando, pasa que a veces los detalles no se ven, y los padres miran de afuera y no ven nada. Esa escuela sí va a retornar a clases en marzo no así el Nacional 2 porque la obra es más grande y hay una serie de pagos pendientes de Nación que no nos han permitido mantener el ritmo que esperábamos. Hay varios meses pendientes y tendremos que seguir alquilando.

¿En el tema de las paritarias, cómo se viene este año?

- La semana pasada, me ha tocado participar de la reunión paritaria nacional que fue convocada por el ministro (Nicolás) Trotta, hemos estado dialogando con los referentes de las confederaciones gremiales que tiene nuestro país, Ctera, UDA, Amet, Sadop, que han estado expresando su preocupación pero a la vez su decisión de iniciar las clases en tiempo oportuno. También su preocupación por el impacto que han sufrido los salarios del proceso inflacionario del país, pero conscientes que es importante acordar estas cuestiones de recomposición salarial en el marco de la continuidad de la clases. También manifestaron la asimetría en el país, muchas provincias han tenido dificultad de cumplir los acuerdos paritarios, que habían pactado cláusula gatillo que se volvieron imposible de cumplir con las cuentas oficiales, y la mayoría el año pasado no lo pudo pagar. No es el caso de Jujuy, hemos tenido una actitud prudente, de conversar la realidad con los gremios, mostrar los números, los ingresos de coparticipación, coordinar los límites posibles para no entrar en una rueda de dilación. Mañana tengo una reunión en Catamarca con el ministro Trotta, y la semana que viene va a haber una nueva reunión paritaria en Buenos Aires. En la reunión paritaria de Nación no se manejó cifras, sí se pidió a las provincias evaluar en función de la recaudación, Nación no nos garantiza ningún monto hasta que se apruebe el presupuesto nacional en abril. Lo que se haga va a ser con lo que pueda la provincia.

¿Cómo quedó el tema de la grilla, la Legislatura lo iba a tratar?

-No, con los aportes que hemos trabajado con los gremios, los resultados de la última jornada institucional que se hizo, y avanzamos en un texto y ellos pidieron un plazo para ser socializado en las instituciones educativas. Estamos en ese transcurso del tiempo. Hemos accedido a que esto se haga, por lo tanto los listados de orden de mérito de este año han sido confeccionados con la anterior normativa, se ha dado instrucciones a la Junta y el día 31 de enero en el nivel primario e inicial se presentaron las órdenes de mérito, que están publicadas en la página web a disposición de los docentes para que hagan impugnaciones y rectificaciones de rigor.