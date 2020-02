Conocida editorial se hace eco de la canción "Enfiestadita"

La editorial independiente Chirimbote se hizo eco del videoclip del tema "Enfiestadita" de la artista jujeña Maryta de Humahuaca destacando en su página de Facebook la letra de la canción que tiene que ver con la violencia de género y los acosos a las mujeres durante el Carnaval.

Así con un post en la red social indicaron: "Se viene el Carnaval 2020 de la sororidad. Y entre nosotras nos vamos a cuidar al ritmo de esta canción". Y destacaron la letra del tema que en su estribillo dice: "Si no quiero, no me toques; si no quiero, no me beses".

Chirimbote es un sello que busca ofrecer narrativas alternativas a los estereotipo, así sobre su visión de trabajo en su sitio web explican: "Somos una editorial independiente que promueve nuevas miradas y enfoques de la vida y el mundo, convencidos de que la industria cultural dominante no comprende las inquietudes de una nueva generación de chicas y chicos. Por otra parte, nos conformamos como colectivo autogestivo y promovemos prácticas de comercialización justas y respetuosas. Y de a poquito vamos consolidando una red internacional de grupos editores independientes y familiares, haciendo hincapié en el vínculo con docentes, instituciones educativas, organizaciones sociales y medios comunitarios, como única forma de expandir obras e ideas contra-culturales".

Chirimbote es responsable de la Colección de Antiprincesas y Antihérores que nació en 2015. Sobre esta propuesta explican: "Veíamos que las chicas sólo tenían como referentes a las princesas de Disney, y pensamos que sería bueno darles una alternativa más real, que pudiera hacerlas sentir más libres e independientes. Nos dimos cuenta que los varones también son afectados por esa imagen del príncipe azul y salvador, que no se corresponde con una realidad donde las mujeres estudiamos y trabajamos para llegar a ser alguien por nuestra propia cuenta. Así surgieron también los Antihéroes, que son héroes también, porque hacen cosas que perduran en el tiempo, porque enfrentan miles de situaciones para salir airosos, pero también pensamos que no solo son hombres que lucharon y ganaron todas las batallas, como a veces se pretende que sean los héroes, sino que también se puede sobresalir desde lo masculino haciendo otras cosas".