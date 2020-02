Convocaron a sesión por el pedido de juicio político a Baca

En la mañana de ayer tuvo lugar la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura, en la que se acordó realizar hoy a partir de las 16 una sesión especial, para la que se necesita la presencia en el recinto de 32 diputados, para que tome estado parlamentario el pedido de juicio político y posible destitución del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca.

Al respecto, el diputado Rubén Armando Rivarola, vicepresidente segundo de la Legislatura y autor de la iniciativa, explicó que hasta ayer no había certezas de que se realice la sesión "porque se necesitan el quórum con treinta y dos diputados para que ingrese el proyecto, y la decisión también la tiene el oficialismo, no solamente nosotros. Es imposible que nosotros solos podamos sesionar, así que si acompañan el doctor Pablo Baca tendrá todo el derecho a defenderse, venir a las comisiones, plantear su versión y sobre eso avanzar. Todavía nadie puede juzgar, nadie puede decir que es culpable o inocente hasta que no se aclare bien en las comisiones".

En cuanto a lo que el presidente del STJ habría expresado en unos audios difundidos en un portal digital, Rivarola opinó que "sus dichos son muy fuertes, no puede poner en la sociedad que todo el sistema judicial se maneja por llamadas telefónicas. Creo que eso no es bueno, pero él tendrá su decisión. Lo que me sorprendió es que él ratificó que las conversaciones son reales. Eso está súper claro, él lo dijo y esperemos a ver qué pasa. Él tiene todo el derecho como cualquier ciudadano de aclarar las cosas y defenderse".

Consideró además que "él es la máxima autoridad que tiene la Justicia en la provincia. Si él dice lo que dijo y es cierto lo que dijo en las grabaciones que están a mano de cualquier ciudadano de la provincia, creo que hay que pensarlo muy bien. Por esa razón, él tiene que venir y en las comisiones aclarar su posición; tiene el derecho, siempre y cuando mañana tengamos un buen acompañamiento del oficialismo, porque si no nos acompaña seguramente el proyecto va a quedar en una simple presentación".

En referencia a si la Sala Acusadora y la Comisión Investigadora van a pedir que se presente las personas que grabaron las conversaciones, puntualizó que "eso no lo puedo decir, porque eso lo van a decidir las comisiones y no se qué van a hacer sus integrantes. Lo que sí digo en forma rotunda es que el doctor Baca tiene que venir, exponer su posición y defenderse de las acusaciones. Pero él tendrá que presentarse", apuntó el legislador.

Agregó además que "no puedo opinar más nada, hasta ahí llego. Lo que él habla en los audios lo hace por sí solo, eso es una responsabilidad de él", agregó.

Cabe señalar que para presentar su proyecto Rivarola se ampara en los artículos 172, primer párrafo, y 203 y subsiguientes concordantes de la Constitución Provincial, y se fundamenta en los dichos de Baca difundidos a través de un portal digital nacional y que tuvieron gran repercusión en los últimos días.

Ahí da a entender que Baca habría incurrido en incumplimientos de los deberes a su cargo, ya que el juez al parecer conocía ciertas irregularidades dentro del Poder Judicial y que no las denunció, faltando a su obligación de hacerlo.

“Hay que seguir lo que marca la Constitución”

ALBERTO BERNIS/ PRESIDENTE DEL BLOQUE DE DIPUTADOS PROVINCIALES DE CAMBIA JUJUY.

Luego de la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, en la que se dispuso convocar a una sesión especial para hoy a las 16 para dar ingreso al pedido de juicio político al juez Pablo Baca, presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Bernis, presidente del bloque de Cambia Jujuy en la Legislatura provincial, indicó que en este trámite “corresponde seguir los pasos que marca la Constitución de la Provincia y enviar ese juicio político a la Sala Acusadora”.

En relación al número de legisladores que se necesita para llevar adelante la sesión, los dos tercios (32), el diputado Benis dijo que la postura de su bloque “será ver primero el juicio político”, explicando que “la Sala Acusadora se tiene que conformar con la Investigadora y ver el contenido del pedido y darle el curso que corresponda. Es decir que vamos a tratarlo como siempre, como se tratan los juicios políticos, reunida la Sala Acusadora y a través de la Comisión Investigadora se van a iniciar los procesos para la determinación, y nosotros no podemos tener una posición hoy de qué va a pasar porque sino estaríamos prejuzgando y no correspondería”.

En ese sentido agregó que se va a acompañar el pedido que se va a realizar hoy “como todo juicio político”, y que “hay que darle el camino que corresponde y hacer lo que dicta la Constitución de la Provincia”.

En lo que respecta a su opinión, el legislador oficialista dijo que no la tiene por cuanto recién se ingresará el pedido de juicio político, pero que “los hechos son de público conocimiento, producido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, por alguna diputada de acá y una exfuncionaria. Así que vamos a ver, vamos a conocer recién el juicio político hoy cuando de ingreso parlamentario y luego en la Sala Acusadora”, dijo.

El Ejecutivo no se entromete

En referencia a si pudo hablar con el gobernador y si se manifestó al respecto, el legislador señaló que “no sabe” y que “el gobernador seguramente tendrá su propia opinión. Nosotros pertenecemos al mismo sector político, pero eso no significa que haya divergencias en el tratamiento en sí, porque tenemos que seguir los pasos que dicta la Constitución de la Provincia, no hay otro camino. Esto está marcado en la Constitución de la Provincia y nosotros como legisladores tenemos que seguir el camino que ella dicta en un pedido de un juicio político, y no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo. No se entromete en los poderes del Estado, ni en el Legislativo ni en el Judicial”.

Cabe apuntar finalmente que ante la licencia tomada por el juez Pablo Baca, estaría a cargo en la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, su vicepresidente, Sergio Marcelo Jenefes.