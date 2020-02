Despojan de sus ahorros a anciana de noventa años

En las últimas horas El Tribuno de Jujuy pudo acceder a un importante intento de estafas telefónicas a miembros de una misma familia.

Todos los miembros de una familia con distintos domicilios fueron víctimas de llamados hasta que "cayó" la abuela.

Pese a las advertencias realizadas a través de un grupo familiar de WhatsApp una anciana de 90 años con domicilio en barrio Alberdi perdió todos sus magros ahorros.

Los desaprensivos delincuentes después de haber realizado la misma maniobra de siempre, se alzaron con nueve mil cuatrocientos pesos, cuatrocientos dólares, tres anillos de oro y una gargantilla.

El hecho causo indignación y mucha bronca entre las amistades de la anciana a quien le tienen muchísimo afecto por tratarse de un excelente ser humano que está permanentemente a disposición de sus vecinos.

La denuncia fue radicada por la hija de la damnificada en la Seccional 6º y la misma elevada a la Brigada de Investigaciones.

Otros antecedentes

Los efectivos de la División de Defraudación y Estafas de la Brigada de Investigaciones tomaron participación del hecho y al ser consultados por El Tribuno de Jujuy entienden que el "modus operandi" tiene la misma modalidad de los otros hechos que se vienen registrando en la provincia, afirmando que "sin ir más lejos la semana pasada un niño fue engañado por una persona que se hizo pasar por su tía, mencionando nombre y apellido y le pidió que prepare el dinero que sus padres tenían guardado y que una amiga de ella pasaría a retirarlo. Fue así que minutos más tarde llamaron a la puerta y aprovecharon que el niño estaba solo en ese momento y se llevaron la plata que el niño había entregado".

"Llamados a familiares"

Alicia y Carlos recibieron a El Tribuno de Jujuy manifestando profundo dolor por lo ocurrido a la abuela de su nueva.

En su relato el matrimonio que reside en Ciudad de Nieva indicó que lamentablemente este hecho se suma a dos intentos realizados a miembros de su familia.

"Todo comenzó con un llamado que recibimos en la casa de parte de mi sobrina favorita" afirma Alicia, agregando que "como no le reconocí la voz no dije ningún nombre por lo cual me terminó cortando".

Recuerda que con la ayuda de un nieto lograron recuperar el número de teléfono del que había provenido la llamada, pero el mismo dio como inexistente, razón por la cual realizaron la correspondiente denuncia en la Brigada de Investigaciones.

El matrimonio afirmó que de manera permanente recorren el barrio personas que dicen ser de tal o cual empresa y que se torna muy peligroso abrir las puertas.

Recordaron además que una hermana de Carlos que vive en Los Perales también recibió una llamada y que pese haber acordado que pasen a buscar el dinero, por alguna razón no lo hicieron.

Solicitan a todas las personas que estén atentas y que no crean en las mentiras telefónicas.

En el caso de la abuela de Alberdi una voz femenina afirmó que era la hija quien le pedía que entregue todo el dinero que tenía en la casa.