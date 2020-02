"Los municipios están muy desfinanciados"

¿Cuál es el objetivo de la visita a Jujuy, la reunión con intendentes y autoridades provinciales?

-Con los intendentes la idea es conectar en mi calidad de presidente de la Federación Argentina de Municipios, es conocer un poco más de cerca las problemáticas, vamos a visitar al gobernador Morales mañana (por hoy). Y con Victoria Tolosa vamos a abrir un foro de intendentes y delegados comunales con el programa "Hambre Urgente" que lleva adelante la Unidad Presidente, vamos a contar un poco de qué se trata también y a escuchar los planteos de los intendentes.

¿En estos recorridos que están haciendo, cómo ve a los municipios teniendo en cuenta que el año pasado han tenido un desfinanciamiento con la quita del fondo sojero?

-Así es no solamente el Fondo Federal Sojero sino también la coparticipación que está más concentrada en la Capital, nos afecta porque son recursos que no llegan al territorio y nadie mejor que los intendentes para conocer la agenda y demandas que tienen nuestros vecinos. No es lo mismo la política vista desde el gobernador provincial o el presidente de la nación, que la política vista desde el municipalismo. Nosotros estamos en contacto con la gente, conocemos sus problemas, una demanda concreta, como consecuencia a esta demanda hay que darle respuesta, y a esas respuestas llegar con recursos. Buena parte de los municipios del interior están muy desfinanciados.

¿Cómo han podido subsistir teniendo en cuenta que muchos a veces son el eje de la economía de su localidad en cuanto a recursos humanos?

-Exactamente, mucho más en el Norte donde no solamente son el eje de la economía sino fundamentalmente el único lugar donde mucha gente encuentra trabajo. En consecuencia tenemos que ser imaginativos, encontrar otras oportunidades de trabajo para la gente que surja también de la iniciativa estatal. En Tafí Viejo tenemos por ejemplo un hotel municipal, una planta de tratamiento de residuos secos municipales, estamos reutilizando los residuos y los espacios que teníamos antes que no estaban ocupados para generar empleo de otra forma pero también estatal. Lamentablemente la mayoría de los municipios del interior están desfinanciados y atravesando una crisis económica importante donde a su vez, se nos han sumado nuevas demandas. Los vecinos no solamente piden alumbrado, barrido y limpieza, sino también nos exigen seguridad, salud, educación, que las escuelas estén en condiciones, que los chicos no tengan problemas, las guardias urbanas municipales, que cada vez más municipios tienen. La demanda de seguridad crece, y se le exige al intendente cuando roban en la casa o pasa algo, o vinculado a la inseguridad, y es importante que si bien se le exige respuestas también estén financiados.

El Fondo Federal Sojero cuando se suspendió eran 19 mil millones de pesos con lo cual todos los municipios estaban llevando obras en el interior y eso representaba solamente el monto de veredas del presupuesto de ese año de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es el nivel de desproporción del que estamos hablando. No es justo, no es razonable, no es solidario que se sigan asignando recursos al centro de nuestro país, me refiero al área metropolitana o del conurbano de Capital Federal y el resto de los municipios.

¿Y habrá posibilidad de restituir este tipo de financiamiento o de algún otro?

-Nosotros aspiramos a que sí, para eso estamos que es un órgano de sindical que lo que busca es la mejora de los municipios, y que la vía para los intendentes sea un poco más liviana. En este momento no tenemos muchos frentes abiertos, mucha demanda, y la situación de los municipios y en Jujuy en ese sentido es crítica, merece y necesita ayuda.

¿Cuáles son los lineamientos de este Plan contra el hambre que van a estar difundiendo?

-Vamos a plantear el uso de la tarjeta, aspiramos a que esos recursos lleguen a los municipios. No tenemos nada en contra de las empresas multinacionales pero son generalmente las que más concentran la renta, y en consecuencia lo que esperamos es que la gente sea inteligente en el uso y nosotros desde la política tenemos que ayudar.