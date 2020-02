La Canasta Básica de enero costó 11,8 % más que diciembre

Por medio de un relevamiento por comercios capitalinos realizado por el movimiento Barrios de Pie y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Icepsi) se dio a conocer que la Canasta Básica Total y la Alimentaria aumentaron un 11,64 % en el mes de enero con respecto a los datos suministrados en diciembre.

Esto significa que una familia tipo requirió 4.227 pesos más durante enero que en diciembre para no caer bajo la línea de pobreza. Esto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT) que es el monto que necesita una familia para cubrir la alimentación, los impuestos, la educación, el transporte y la salud del grupo. Este índice alcanzó los 40.547 pesos el mes pasado.

En tanto que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se calculó en $ 16.154.54 y se necesitó $ 1.684 más que en el mes de diciembre sólo para cubrir la alimentación básica del grupo familiar.

El relevamiento constó en comparar los precios de 116 negocios que incluyen almacenes, carnicerías y verdulerías de distintos barrios de San Salvador de Jujuy, donde consultaron por el precio de venta de 57 productos alimenticios. Relevaron comercios de Alto Comedero, Malvinas Argentinas, Santa Rita, San Pedrito, Gorriti, Mariano Moreno, Cuyaya, barrio Norte, Ciudad de Nieva, Luján, Coronel Arias y San José.

Al respecto Eugenia Calvó, licenciada en antropología y coordinadora de la investigación, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "como referencia tomamos los productos de la canasta básica que propone el Indec, que son los que determinan la línea de pobreza y también la línea de indigencia. La CBA es el piso que tenemos de referencia para saber si una familia o persona es indigente, y la total es la que nos da el piso para saber si es pobre o no. Esta canasta comprende exclusivamente los aportes nutricionales que uno necesita para vivir pero no significa una calidad de vida, es el consumo que uno necesita para no morir".

El trabajo inició en el mes de octubre con una prueba piloto, "desde ahí comenzamos con esta herramienta para comparar los precios, y nos dimos cuenta que por mes hay una variación de entre el 8 y el 14 por ciento, este mes se registró del 11,64. Queremos completar los seis meses para poder hacer la tendencia del informe semestral", afirmó.

Asimismo remarcó que "hay diferencias entre barrios y entre negocios, algo tienen que ver las zonas. Eso repercute en el precio, en los más necesitados y pobres hay precios de productos que están muy por arriba que en supermercados inclusive. Eso depende también de la falta de control de los precios, la falta de establecimiento de precios que llegan a esos negocios. También hay en otras zonas de clases medias, precios muy altos pero también se consiguen productos accesibles".

"Esto representa que una familia o una persona que no tiene trabajo, que no tiene ingresos considerables necesita más plata y es muy difícil que llegue a cubrir sus necesidades básicas", sostuvo José Chocobar de Barrios de Pie.

En relación a la implementación de la Tarjeta Alimentar desde la organización indicaron que "para ser más efectiva debería haber incluido a los adultos mayores y a la segunda infancia porque solamente cubre hasta los 6 años. Según nuestros relevamientos en la franja de 6 a 10 años tenemos un gran porcentaje de niños malnutridos".

Variaciones más altas

La mayor variación de precios se registró en el rubro carnicería, representando una variación mensual del 16,85 % ($ 854) respecto al mes de diciembre.

Mientras que los almacenes muestran una variación del 11,14 % ($ 774) y las verdulerías del 2,27 % ($ 55).

Dentro del rubro almacén lo que más subió fue el yogurt firme de 40 pesos en diciembre a 50 en enero; el azúcar de $ 40 a $ 48; el aceite mezcla de $ 75 a $ 95; y las galletas saladas de 125 a 175 pesos.

Los pocos descensos en cuanto a precios se registran en verdulerías (acelga, zapallo, banana, huevos), esos alimentos tuvieron bajas.

Pero aquí también hubo algunos aumentos considerables como ser el kilogramo de batata que pasó de los 40 pesos a los 50 de diciembre a enero, también la papa subió 5 pesos y la naranja 15.

Y con respecto a las carnicerías, donde se registran las subas más abruptas, se informó que el asado incrementó 50 pesos, la carnaza $ 70 y nalga $ 100.

En ese sentido, desde Barrios de Pie aseguraron que “hay una gran porción de la sociedad que no puede alimentarse correctamente, acompañado a eso hay que decir que el Gobierno provincial ya anunció que no dará el bono de cuatro mil pesos que se da a nivel nacional, en una provincia donde hay una gran porción de la sociedad que son empleados públicos.

Y la mayoría de ellos cobra un sueldo por debajo de los números que arroja la CBT.

Este problema es muy importante y hay que resolverlo cuanto antes. El Gobierno tiene que rever eso y la actualización de los salarios para que la gente más vulnerable llegue a cubrir los gastos necesarios para el grupo familiar”