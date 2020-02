Solicitan que se apruebe la Ley de Góndolas

Desde la organización Barrios de Pie piden que se apruebe la Ley de Góndolas que consiguió la media sanción en noviembre del año pasado y que es impulsada por el Gobierno, llegará al Senado para ser incluida dentro de las sesiones extraordinarias.

La iniciativa, que pesa sólo sobre supermercados y otras grandes superficies, busca regular qué porción de las góndolas puede ser ocupada por un mismo producto o proveedor, con el objetivo de pisar los precios a fuerza de competencia.

Esencialmente la ley apunta a regular la exhibición de productos en supermercados.

Tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto establece que para cada categoría de productos, ninguna marca individual, o marcas de una misma empresa o grupo económico, podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa, y 30% a partir del segundo año.

Establece además un mínimo de cinco proveedores por producto. Se aplica para alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador, mientras que requiere de la elaboración de un listado de productos incluidos que se confeccionaría en caso de que el proyecto se transforme en ley.

La norma establece que una empresa no pueda tener más del 30% del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y establece un mínimo de cinco proveedores por cada uno.

Los establecimientos alcanzados deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.

Se establece también la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales.

Los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a una altura equidistante entre el primer y último estante de la góndola.

"Nos parece fundamental que se apruebe y se pueda romper con el monopolio de la tenencia de comercialización y producción de alimentos, es ahí donde hay que apuntar. Hay políticas que son concretas y controlar mercados, brindando posibilidades de acceso a los más vulnerables", comentaron al respecto desde la organización Barrios de Pie.

"Esto permitiría que muchos productos puedan poner sus productos en los supermercados y eso posibilitaría tener más opciones a la hora de comprar y no que pocas empresas fijen un precio para los diferentes alimentos", añadieron.

"Mucha desesperación"

La semana pasada estuvieron en las puertas de supermercados nacionales y locales hablando con los consumidores sobre los aumentos de la canasta básica de alimentos.

En ese sentido desde Barrios de Pie señalaron que "hay mucha desesperación por parte de la población que no puede acceder a productos muy importantes para la nutrición como ser la leche o la carne que tuvieron un fuerte incremento en el mes de enero. Esto se ve reflejado en la malnutrición de los chicos que es muy grave en nuestra provincia, nosotros hicimos un relevamiento en nuestros merenderos y hay casi un 50% de malnutrición en la niñez y adolescencia".

Almacén popular “Buen Vivir”

Impulsada por el movimiento popular La Dignidad y junto a otras organizaciones que también se fueron sumando la comercializadora popular “Buen Vivir” tiene como objetivo principal reducir la brecha que existe entre el productor y el consumidor.

Esta tarea se lleva a cabo “identificando al consumidor como los que trabajan en los espacios más vulnerables junto con los movimientos sociales a través de ese anclaje territorial que se viene construyendo con el paso de los años poder detectar y hacer un diagnóstico que garantice el acceso de todos en determinados productos necesarios para la alimentación”, expresó Daniel Fin, referente de La Dignidad.

En ese sentido sostuvo que “entendemos que el Estado no se hace cargo de esto, no hay una política pública que vaya apuntada a esos sectores en términos de garantizar los precios que le corresponden a cada alimento. En esa sintonía lanzamos el ‘Club de la Leche’, que cumple justamente ese rol. Lo creamos nosotros y tratamos de organizar a los productores que ya funcionaban y organizar la demanda a través de nuestros espacios territoriales para poder lograr llevar este producto tan necesario para alimentación a precios populares. Esta es una muestra de que la producción popular puede ser efectiva y garantizar derechos básicos como ser la alimentación, que las personas puedan consumir leche de calidad y que no sea solo un privilegio de algunos”.

“Empezamos a discutir el precio de los alimentos, a preguntarnos por qué pagamos tanto en verduras y frutas por ejemplo, entonces estamos tomando otro rol con los movimientos sociales empezando a tener más participación en términos de discusiones políticas públicas. Muchos piensan que solo es cortar las rutas por parte de los movimientos, se nos estigmatiza con eso pero la realidad es otra, estamos involucrados en cuestiones que deberían ser canalizadas desde el Estado. El almacén ‘Buen Vivir’ ya tiene dos años”, añadió.

Por último, remarcó que hay muchas organizaciones que trabajan en eso, “en la lucha contra el hambre, es una tarea muy grande que ahora está tomando un rol protagónico en el Estado dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde ahí se está trabajando en políticas públicas como ser la comercialización alternativa que en Jujuy se hizo con el ‘Club de la Leche’ por ejemplo. Hay una vista gorda de la política tradicional que le da privilegios a determinados sectores en temas que los dejan librados al mercado y eso no puede ser así, tiene que haber un fuerte control estatal”.