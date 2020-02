"Es una situación de mucha emergencia, con 40% de pobreza"

El obispo de la Diócesis de Jujuy consideró que si bien no tiene los últimos datos de la provincia, existe una situación no tan fácil de revertir, pero que las medidas poco a poco llevarán alivio. En cuanto a las actividades de la Diócesis dio a conocer detalles de la reunión que mantuvo con los obispos del NOA; de la formación espiritual de niños, jóvenes y catequistas y la asamblea diocesana.

-¿Qué temas se trataron en la reunión de obispos en la provincia de Catamarca?

Como todos los años a principios de año en el mes de febrero, todos los obispos de las once Diócesis que formamos el NOA nos reunimos para compartir el caminar de cada una de nuestras Diócesis y mirar un poquito algunas tareas que tenemos en conjunto, cómo las vamos llevando. Este año, importante tiempo llevó pensar en el Congreso Mariano Nacional que tendremos en Catamarca del 23 al 26 de abril próximo, con motivo de los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle en Catamarca. Nosotros ya estamos organizándonos aquí desde hace tiempo, con los congresistas y peregrinos que van a participar que son un número bastante importante de más de doscientos. Ese fue uno de los temas y también repasar los sacerdotes en cada diócesis. Allí hemos compartido también la necesidad de algunas diócesis que tienen mucha pobreza de agentes pastorales, parroquias que no tienen cómo cubrirlas con sacerdotes; hay tanto en Orán como la Prelatura de Humahuaca, en Santiago del Estero, en Añatuya, hay bastantes necesidades. Y bueno, los que a lo mejor tenemos un poquito más también nos llamamos a la reflexión para ver en qué medida podemos ayudarnos fraternalmente unos a otros.

-A nivel nacional se ha convocado desde la Basílica de Luján para una misa en coincidencia del Día Internacional de la Mujer...

Sí, la comisión ejecutiva del Episcopado ha convocado a una misa en Luján para rezar con el lema "Sí a la mujer, sí a la vida". Nos preocupa siempre este tema del cuidado de la vida como lo ha señalado el papa (Francisco) y está la enseñanza de la Iglesia, desde la concepción hasta su muerte natural. Entonces estos momentos ayudan a esclarecer esta conciencia del cuidado de la vida, y el compromiso en este caso nuestro como creyentes, de colaborar y acompañar a toda situación de riesgo.

-¿En Jujuy también se van a hacer misas?

Esto, como es reciente veremos acá de cómo nos vamos a unir. Seguramente vamos a convocar a alguna celebración.

-¿Cómo está la situación social, ha recrudecido, hay más necesidades?

Bueno, yo por distintas reuniones que he tenido que participar, he tenido que estar ausente estos veinte días de Jujuy, así que no puedo tener ultimísimos datos. Creo que lo que vemos es la situación que no es tan fácil que de vuelta la página de un día para otro. Seguramente las medidas que se están implementando a nivel nacional, poco a poco llegarán a ir aliviando algunas situaciones más extremas, pero de todos modos es una situación de mucha emergencia porque partimos con 40% de pobreza. Así que eso tarda seguramente con las mejores políticas, años y años en bajar los índices. Lo importante es que en esta crisis que no se soluciona de hoy para mañana, sean bienvenidas todas las mejores medidas y proyectos que puedan aliviar en lo más inmediato el sufrimiento de la gente.

-¿Desde el Obispado se sigue con la misma tarea o se ha incrementado?

Sí, nosotros estamos siempre atentos con la gente de Cáritas y ver qué más podemos hacer para tratar de llegar a los que más necesitan.

-¿Hay más interés en la formación espiritual, la gente se vuelca a eso; ha crecido o decrecido la formación de niños y jóvenes?

Bueno siempre, nosotros lo vemos en nuestras manifestaciones de fe, en la religiosidad de nuestra gente que sigue teniendo a Dios muy, muy presente en medio de las circunstancias de su vida. Esta situación a veces de extrema necesidad también nos recuerda que estamos en manos de Dios, y que debemos agarrarnos de su mano para sobrellevar los momentos a veces más difíciles. Nosotros tenemos la oportunidad de formar a tantos niños en la comunión, en la confirmación, que aunque a veces no sean más o tantos como antes, muchas veces eso responde a dificultades familiares. Los chicos a veces vienen de familias que tienen sus problemas, y entonces, todas las obligaciones y lo que hace a la educación de los chicos, no siempre está bien cubierto. O sea, muchas veces hay algo deficitario. Vemos chicos que muchos no llegan a la catequesis por las dificultades a veces de los padres de no poder acercarse y poder comprometerse.

-El no poder comprometerse es un problema muy grande ¿no?, a veces las familias no tienen la disponibilidad de tiempo para hacerlo...

Sí, bueno, los compromisos son siempre compromisos, son cosas serias que nos exigen y la vida a veces es complicada, difícil para la familia. Algunas familias no están con un buen funcionamiento, con un buen entendimiento, entonces todo eso también repercute en todo lo que es la educación, el cuidado de los chicos y velar por ellos. Hay no tanto a nivel de chicos pero por ahí a nivel de adolescentes y jóvenes, muchos sueltos, que vemos sin demasiada pertenencia, a que miren por ellos.

-¿En qué se trabajará en el retiro de catequistas este fin de semana?

Comenzó el viernes a la tarde y hasta mañana al mediodía se invita como siempre a los catequistas a un tiempo de retiro, de reflexión que en esta oportunidad se ha confiado a un sacerdote que viene de Santiago del Estero para ayudarnos, pero siempre tiene que ver con la espiritualidad del catequista. Su vocación, desde su lugar tan importante que cumple. Siempre se trata de que ellos tomen conciencia de que la Iglesia pone en sus manos la educación en la fe de los niños. El obispo no les puede enseñar a cada uno, el sacerdote tampoco porque son cientos y cientos por parroquia, así que ahí está cada catequista siendo la voz de la Iglesia, que comparte la palabra de Dios y le enseña el camino de la fe. Después los catequistas tienen a través de la Junta de Catequesis sus encuentros mensuales por decanatos o por zonas para tratar la problemática que siempre se va presentando y fortalecer esta vocación, esta misión de la catequesis.

-¿Ya se tiene prevista la Asamblea diocesana?

De la Asamblea lo que puedo decir es que es el 29 de febrero, que como siempre la tenemos en el polideportivo del Colegio Del Salvador, y este año, como es un año mariano, por el Centenario de la coronación de la Virgen, el tema evidentemente tiene que estar ahí, la Virgen María presente. Así que por la mañana vamos a tener una reflexión importante sobre la Virgen a la luz de la palabra de Dios, de lo que nos muestran los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, y los escritos del Nuevo Testamento sobre el rol de María. Y por la tarde vamos a reflexionar desde María en la vocación, en la dignidad de cada mujer a la luz de esta realidad de la Virgen que es el rostro más hermoso de una criatura humana desde una mujer, que es la madre de Dios, y que le da a cada mujer una dignidad muy grande, y un perfil muy hermoso para desarrollar en cuanto a la maternidad, la esponsalidad y la dignidad de cada ser humano.

-¿Algo más para decir monseñor?, ¿alguna invitación?

Sí, sobre todo quiero invitar, porque próximamente el martes 11 de febrero tenemos la Virgen de Lourdes, acá tenemos nuestro santuario en Campo Verde, y también es el día en que rezamos por los enfermos y hay muchas peregrinaciones de enfermos a pedir la salud por la intersección de la Virgen. Habrá misas durante todo el día desde la mañana y yo voy a celebrar la misa por la tarde a las 19.30.