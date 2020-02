Herrera: "Fue el mejor partido"

Marcelo Herrera, técnico de Gimnasia, habló luego de la derrota 1 a 0 de Gimnasia ante Deportivo Riestra en el "23 de Agosto" en el reinicio de la Primera Nacional.

Y justamente el director técnico en sus declaraciones ante los medios de comunicación marcó una postura firme para recuperarse frente a la adversidad y seguir proyectando el futuro con el "lobo". Por ese motivo ante la consulta sobre su presente emocional tras la caída de local dijo que "la tomo muy bien, de diez meses que estamos trabajando en Gimnasia ya casi once, a mi criterio fue el mejor partido que jugaron los muchachos, absoluto dominio, absoluto control de la pelota, sabíamos que el rival se iba a meter atrás, sabíamos que tenían gente grande y era muy difícil entrar, es la manera que ellos juegan y nos ha faltado la profundidad para sacar un mejor resultado", agregando que "mi estado de ánimo es óptimo y no podría estar mejor después de haber visto al equipo que fue claro dominador", declaró.

En alusión a la apuesta por Uilises Virreyra en lugar de Castillejos en el ataque argumentó que "para mí todos los jugadores son importantes cuando uno piensa en armar el equipo, piensa en sacar lo mejor de cada uno de ellos y no tengo ninguna duda, creo, estoy convencido, que el trabajo de Ulises a mi manera de ver fue óptimo, no tuvimos la chance de poder convertir jugando con las torres que tiene Deportivo Riestra, creíamos que él era lo mejor para este partido. Después el criterio de cada uno puede llegar a ser distinto, son todas opiniones respetables". En ese sentido explicó que "no elegimos el juego aéreo, a veces tuvimos que tirar centros porque no podíamos entrar por abajo. Muchas veces llegábamos a posición de centro y volvíamos para atrás a buscar el espacio y ellos al tener una defensa tan cerrada, gente tan alta, se nos hacía difícil. El trabajo fue planteado para tratar de ingresar por abajo. Fallamos nosotros en no poder convertir", acotando que "uno se frustra cuando no te llegan nunca y si encima cuando lo hacen con un error nuestro lo perdés al partido, aunque siempre voy a ver la mitad del vaso lleno".

Juega el “santo”

El líder de la Zona B de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán, recibirá hoy a las 18 a Almagro, en el partido destacado de la 16º fecha del principal torneo de ascenso que se reanudó con el arranque de la segunda rueda del certamen de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Hoy por la Zona A jugarán a las 17.05 Morón vs. Nueva Chicago, por TV; a las 19 Agropecuario vs. Alvarado de Mar del Plata; a las 20 Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Atlanta.

Mientras que por la Zona B desde las 18 San Martín de Tucumán vs. Almagro; a las 19 Instituto de Córdoba vs. Villa Dálmine. En tanto que mañana a las 20.30 Santamarina de Tandil vs. Sarmiento de Junín.