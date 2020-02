El chileno Garín es el primer finalista

El chileno Cristian Garín, 31 en el ranking mundial, superó anoche 2-6, 6-2 y 6-2 al eslovaco Andrej Martin (100), y se convirtió en finalista de la segunda edición del Córdoba Open ATP 250, instancia en la que espera por el ganador entre el porteño Diego Schwartzman (14) y el serbio Laslo Djere (39), que jugaban en el último turno.

El tenista de Chile, tercer preclasificado, tuvo un flojo arranque en el encuentro de ayer y no encontraba su juego, cediendo el servicio en un par de oportunidades, situación que aprovechó Martin y se quedó con un amplio 6-2. Tras ese set inicial, Garín solicitó ir a los vestuarios y retornó con otra actitud para encarar lo que siguió, con un juego mucho más efectivo, minimizando la cantidad de errores no forzados, y así logró llevarse los dos últimos parciales por claros 6-2 y 6-2, ante una baja considerable del eslovaco, que no pudo mantener el nivel del inicio.

Para alcanzar la instancia decisiva del abierto de Córdoba, Garín dejó en el camino al rosarino Federico Coria, al español Carlos Taberner, al francés Corentin Moutet y a Martin.

Copa Federación

El equipo de Copa Federación de la Argentina se clasificó ayer a un repechaje que se jugará en abril contra un país perdedor de los "qualifiers", lo que le daría la chance de volver a competir con los mejores del mundo en 2021, merced a la victoria que logró sobre Colombia por 2-0 en la Zona América 1 que se desarrolló en Santiago, Chile.

La rosarina Nadia Podoroska comenzó a edificar el triunfo de Argentina en las instalaciones del Club Palestino cuando derrotó a la colombiana Emiliana Arango por 7-5 y 6-2, y completó la tarea la sunchalense Paula Ormaechea con su victoria sobre María Osorio Serrano.