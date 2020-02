Docentes piden paritarias abiertas y "cláusula gatillo"

Docentes autoconvocados de los tres niveles y padres de alumnos se reunieron ayer frente a la sede del Cedems para reclamar por la refacción edilicia de las escuelas, por un aumento salarial -que creen que debería estar en el orden del 80% para el semestre- y por la "precarización" que atraviesa el programa infanto-juvenil.

Los autoconvocados solicitaron que las próximas negociaciones paritarias en la provincia sean abiertas, con "cláusula gatillo" y sus resultados respondan a las necesidades de la clase trabajadora.

También se quejaron que las puertas del Cedems estuvieran cerradas nuevamente, no permitiéndoles realizar el encuentro en el interior de la sede, cuando ayer a la mañana llovía en la capital jujeña.

Claudia Suárez, docente de la escuela 14 "Juan Bautista Alberdi", comentó que la asamblea no se pudo hacer porque las puertas de la sede gremial estaban cerradas, al igual que el miércoles último, cuando intentaron realizar otro encuentro. "El horario de atención es de lunes a sábados hasta las 14", dijo y reclamó que "las puertas del gremio se abran para otras situaciones, como reuniones con el ministro de Trabajo a espaldas de la docencia, y para estas cuestiones en las que es fundamental que nos organicemos, las puertas estén cerradas".

En cuanto a la idea de la asamblea dijo que fue reunirse con distintas instituciones, como los padres de los alumnos de la escuela 51 "Santa Rosa de Lima" de esta ciudad, quienes realizaron manifestaciones en los últimos días "porque sus hijos no van a comenzar el año escolar en la escuela, ya que todavía no se concluyeron con las obras de refacción". Agregó que del encuentro también participaron docentes del Programa Infanto Juvenil, que hace seis meses que no cobran sus sueldos.

Mario Santos Vásquez, delegado del Bachillerato 22, de la Provincial y de la Técnica 1, comentó que el martes ya elevaron notas al gobernador Gerardo Morales y a los ministros Normando Álvarez García e Isolda Calsina, solicitándoles un aumento salarial del 80% para el primer semestre de este año, "porque se ha desvalorizado nuestro salario un 50% y se prevé un 30% de inflación para este semestre. La Ley 27.541, de emergencia social, dice que se debe impulsar el aumento de los salarios que se desvalorizaron en estos cuatro años, y que el Estado nacional y la Provincia se deben comprometer a facilitar acuerdos".