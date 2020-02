El Carnaval jujeño los enamoró y ahora viven en Austria

El palpaleño Mauro Faciano conoció a la austríaca Michaela en un desentierro y desde ahí no se separaron más.

Esta historia de amor surgió en Purmamarca, en un desentierro carnavalero, Mauro Faciano de Palpalá conoció a Michaela que provenía de Austria. En esa fiesta se enamoraron y nació un romance que trascendió fronteras, porque se casaron y ahora viven en ese país europeo.

Tuvieron dos hijos, en agosto del 2014 nació Valentina y Noah en enero del 2018. Hablan alemán y también español.

Mauro "Chirola" Faciano desde muy chico que es muy social y considera a sus amigos como una familia. Vivió en el barrio Santa Bárbara de la ciudad siderúrgica y recuerda con nostalgia la esquina de la calle Mina Concarán, donde, junto a sus amigos, pasó su infancia jugando y haciendo travesuras.

Estudió el nivel primario en el Instituto Sagrado Corazón y el secundario en la Agrotécnica "El Brete". Sus padres se llaman José y María del Carmen y es el menor de cuatro hermanos: Natalia, Andrés y Emilio. Su vida cambió cuando su hermano Emilio lo llevó a trabajar a Purmamarca, en un restaurante frente a la plaza central. Allí también empezó a forjar su pasión por la escritura, porque escribía versos y a veces los leía en el escenario junto al músico "El Duende" Cardozo.

En Purmamarca estuvo ocho años y el Carnaval del año 2009 le cambió la vida. Fue en un desentierro cuando la vio y con el grupo musical Coroico tocando en vivo la sacó a bailar. Empezaron a hablar y a conocerse en medio de la fiesta, y desde ese momento empezaron a enamorarse, fue amor a primera vista.

FAMILIA AUSTRÍACA FACIANO/ JUNTO A SU ESPOSA Y SU FAMILIA EN JUJUY.

Días después de ese encuentro la llevó a su casa, conoció a su familia y ellos quedaron a gusto con su manera de ser. Luego, Michaela tuvo que partir a Austria pero cada tanto regresaba a Jujuy para visitar a su amor. "El tiempo llevó a enamorarnos y cada vez que ella volvía a visitarme la despedida se nos hacía más difícil. Más allá de la cuestión económica nunca pensé que podría viajar hasta Europa. Se me hacía imposible. Y así entre dos enamorados decidimos buscar un lugar en donde formar nuestro hogar", mencionó Faciano, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Cada vez que ella iba a verlo, el papá de Mauro la llevaba a conocer todo el norte contándole siempre historias suyas y las de cada lugar al que iban.

Y cuando ella no estaba "nos comunicábamos por el Messenger, antiguo mensajero por el cual a veces nos veíamos por Webcam. Nos llamábamos por teléfono, pero como estaba en Purmamarca, habían temporadas en las cuales podíamos pasar semanas sin señal. En la casa donde vivía daba a la parte de atrás de un hotel del cual me conectaba desde su wifi con mi PC", añadió.

"Soltándome a volar"

"Vimos que queríamos estar por siempre y así empezamos a planificar lo que sería nuestra vida juntos. Decidimos que queríamos casarnos, siempre fue una total libertad de elegir en donde vivir y yo quería conocer Austria. Y así mi familia austríaca que siempre supo quién era pero no me conocía personalmente, me invitó a conocer el país y como ya estaba planificado iba directo a casarme con el amor de mi vida. Recuerdo el abrazo temeroso de despedida de mi padre y mi madre acompañándome a la parada de colectivo. Como soltándome a volar, y así entre miedo, con 80€ euros y con un pequeño equipaje llegué a Viena", comentó.

Siguió diciendo que "recuerdo de llegar al aeropuerto de Frankfurt y que por cuestiones de solvencia económica me pedían que muestre una cantidad de dinero, calculando lo que vas a gastar diariamente, y yo solo tenía 80 euros. Casi no llego a entrar a la Unión Europea, pero gracias a que la llamaron y ella les explicó quién era y a qué iba, me dejaron seguir mi viaje".

Su llegada a Viena

Se sintió fascinado al ver la arquitectura de Viena, y sin hablar alemán (idioma principal del país) y con un inglés básico comenzó su vida en el lugar.

Al respecto indicó que "el segundo día fui caminado desde donde trabajaba mi entonces novia hasta el departamento donde vivíamos. Solo con un papel y la dirección sin noción de nada, casi al final del recorrido y sin encontrar la dirección llegué a escuchar que una mujer hablaba español y le pedí que me ayudara. Sacó un libro con mapas de la ciudad y me explicó como tenía que llegar. Luego Michaela me había dado un ticket mensual del tranvía para que así pudiera manejarme por toda Viena. Así que fui por todas las líneas y así conocí la ciudad".

Vida en Austria y casamiento

Tras instalarse en Austria a fines de marzo del 2011 conoció a la familia de su novia que vive en Salzburgo y quedó asombrado por sus paisajes. En mayo de ese año se casaron por civil en la capilla Stille Nacht (Noche de Paz), lugar donde se escribió esa canción navideña.

Salzburgo es la ciudad de Mozart, "tiene ese toque elegante y melódico que la hace única en el mundo. Aquí la gente es demasiado amigable. No son de entrar en confianza rápidamente, pero son bastantes reservados y respetuosos. Una manera de explicarlo sería más o menos así: nosotros cuando conocemos a alguien enseguida organizamos un asado o una juntada en nuestras casas. En cambio el austríaco cuando te invita a su casa, cosa que lleva un tiempo, es porque quiere que seas parte de su vida", dijo.

En ese sentido contó que "por cuestiones de la vida encontré un trabajo en donde había una chica que hablaba español y me dieron la oportunidad sin siquiera hablar el idioma. Hoy después de varios cursos y de hablar con la gente hablo alemán, trabajo en la barra de un restaurante, preparo las bebidas y los cafés. Soy barista también".

El 15 de febrero de 2013 se casaron por iglesia en Jujuy, la ceremonia fue en el santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya. "Yo me puse un traje típico austríaco y ella un vestido de los que aquí usan. Nos acompañaron mis suegros y mi cuñado y su esposa, en la fiesta de casamiento bailamos polca austríaca y quisimos recordar cuando nos conocimos, así que tocó Coroico en vivo", finalizó.