Murió una nena y ya son 7 los chicos wichi fallecidos

La niña estaba internada desde la semana anterior. Afirman que no estaba desnutrida y padecía una infección generalizada.

Maira Yanet Torres, un niña de cinco años de la comunidad wichi del paraje San Luis, de Santa Victoria Este, en Salta, murió este viernes por la mañana.

Según informó el diario El Tribuno "no estaba desnutrida", padecía una infección generalizada, que evalúan pueda haber derivado de una enfermedad respiratoria. Es la séptima muerte infantil de la comunidad wichi en lo que va del 2020.

La nena falleció en presencia de la ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano, quien visitaba el hospital y, cuentan los medios locales, se arremangó e intentó salvarla con maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP).

Medrano declaró a El Tribuno: "Cuando llegué al hospital los médicos estaban reanimando a una niña de 5 años. Soy pediatra así que me sumé a las acciones e hicimos una RCP avanzada, pero la niña falleció lamentablemente. Era de un paraje distante a 7 kilómetros del hospital y fue atendida primero en el centro de salud de su paraje. El enfermero informó que 36 horas antes tuvo diarrea, que luego la niña refería dolor de pecho y estómago, desmejoró abruptamente su cuadro, entonces la deriva al hospital y ahí ocurre la muerte".

A su vez aclaró que "la niña no tenía desnutrición, tenía peso normal". A partir de esto analizó: "La falta de agua, la falta de todo acá es determinante. Hasta los tanques de agua están en malas condiciones, el saneamiento, los problemas de higiene, el estado de las estructuras de salud, de las escuelas, los caminos destruidos, la amenaza del Pilcomayo, todo suma para el caos que se vive en la región. Se necesita un diagnóstico real y el compromiso de todos los actores de la sociedad para lograr cambios positivos".

En este sentido, agregó: "Tenemos que lograr un cambio radical y muy profundo respetando la cultura de nuestros pueblos originarios. Sé que no será de un día para el otro".

Visiblemente afectada por la muerte de Maira, la ministra explicó: "Impresiona que tenía una infección de origen respiratorio; no se hará autopsia porque la comunidad no lo permite, están viviendo una situación muy triste".

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, declaró esta semana la emergencia socio-sanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, luego de las primeras seis muertes y el agravamiento de la salud de otros diez menores de edad, que permanecen en situación de riesgo.

La medida tiene una vigencia de 180 días y apunta a cubrir las necesidades de alimentación, salud y agua segura de los habitantes.

"Vamos a dirigir nuestros mayores esfuerzos para asistir de manera inmediata a los sectores más vulnerables con medidas y acciones prioritarias en búsqueda de soluciones superadoras que permanezcan en el tiempo", comunicó Sáenz en Twitter.

El gobernador se refirió además a la importancia de visibilizar los problemas estructurales de Salta. "No me da vergüenza mostrar la realidad, me entristece y duele esta situación. Hay un norte profundo que duele y golpea, tenemos mucha gente sufriendo, sin agua, sin servicios de salud en condiciones", sostuvo.

También señaló la necesidad de diálogo con las comunidades: "Debemos trabajar de forma conjunta para terminar con esta histórica deuda".

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, reconoció esta semana que la situación que se registra en el norte de Salta "es muy grave" e informó que "ya hay equipos del Ministerio trabajando en la zona junto al Ejército".

Representantes de Naciones Unidas, Unicef, OMS/OPS, Unión Europea y la Cruz Roja también se reunieron el viernes en Salta capital con integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales y académicas, con quienes analizaron ‘la emergencia socio-sanitaria declarada por la provincia".