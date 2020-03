Comenzó la temporada para los clubes jujeños

Mañana Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima comienza con los entrenamientos de la escuela de tenis. Las clases estarán a cargo de Martín Montalbetti.

Nuevo año y con objetivos renovados tanto para el grupo de competencia como para los chicos que recién están iniciando.

"Comenzamos ya con la temporada de competición, el Abierto G3 en Club Tiro contó con 40 jugadores en total entre diferentes categorías, la convocatoria fue buena teniendo en cuenta la época de vacaciones donde muchos chicos están de viaje", comentó Montalbetti sobre el primer certamen del año en Jujuy.

"En Salta se está jugando el Abierto Regional, es el primero de la temporada son los exG2, de San Salvador viajaron cuatro tenistas, Agustín Siufi, Facundo Bejarano, Gian Poccioni, Jeremías Sánchez, pero no tenemos finalistas".

Para este año el objetivo es claro "estamos buscando sacar camadas nuevas de chicos, los que están, Bejarano, Siufi, ya son sub 18, les queda un año más porque tienen que estudiar, pero ahora queda sacar camadas nuevas sub 14, pero principalmente el semillero sub 8, sub 10, armar torneos como los regionales, darles auge a ellos y hacerlo más grande para que a la larga sea competitivo y dure más tiempo", subrayó. Para los más grandes, pueden buscar su futuro en Estados Unidos "algunos pueden buscar una beca en Estados Unidos como Ignacio Orgaz, como Federico Sued, este año se fue Federico a Estados Unidos para cursar la universidad y seguir jugando, entrenando, eso es otro objetivo porque abrimos un camino", resaltó.

Posiciones

Categoría sub 12 Martín Beltrán se consagró campeón al vencer en la final a Pablo Díaz por 6-3 y 6-3. En sub 14, Bruno Ayala se impuso ante Nicolás Blanco por 6-4 y 6-2. En sub 16, Juan Lami fue campeón tras vencer a Matías Cortez en sets corridos 6-0 y 6-2. En categoría sub 18, Agustín Siufi se quedó con la final ante Facundo Bejarano por un doble 6-2.

Entre las damas, se jugó todos contra todos, Guadalupe Pérez se impuso al ganar la mayor cantidad de partidos y sumar puntos quedando segunda Melina Aldonate. Lo mismo en la categoría sub 18 se impuso Martina Pedetti seguida por María Zottoli.