Marcha por una joven estudiante que fue golpeada

Familiares, amigos, conocidos y vecinos se concentraron en la plaza 26 de Abril de Palma Sola y marcharon, por la avenida Roberto Domínguez pidiendo justicia para la adolescente, que días pasados fue brutalmente golpeada por su novio y abandonada al costado de la ruta provincial 25.

Familiares de la víctima expresaron su agradecimiento por el acompañamiento de todo un pueblo que mostró su profunda indignación por este hecho de violencia.

La madre de la víctima manifestó su reconocimiento a quienes en la marcha y cotidianamente los siguen acompañando, desde donde están.

La mujer sumamente consternada hizo un llamando a la reflexión, especialmente a los jóvenes, para que nunca más vuelva a suceder este tipo de hechos, "en un pueblo dónde todo nos conocemos, somos solidarios, ahora con lo que le pasó a mi hija, estamos todos destrozados".

"Debemos hablar, sobre todo con nuestros hijos, jóvenes. El diálogo siempre debe existir, que sean escuchados los jóvenes, adolescentes y que los padres sepan escucharlos", expresaron en el mensaje a quienes se congregaron en la plaza 26 de Abril.

"No callen"

Por su parte, Rosa Sánchez, tía de la estudiante agredida, manifestó que "estoy mal, les pido que no callen, que cuando vean algo cuenten, ahora nos enteramos de tantas cosas que le estaba pasando a mi sobrina, ella está luchando por su vida, pero es fuerte y ya va reaccionando, mueve sus ojos, sus pies, pero no habla, por favor a la juventud, no calle, no puede ser que cualquiera venga y nos golpee y tengamos que estar sufriendo de ésta manera, mi familia está destrozada, el papá, está muy mal no tiene consuelo, tratemos de apoyarlos a los padres, ellos están muy mal, cuidemos a nuestros hijos, cualquier cosa hablar con ellos, porque muchas veces ellos callan, porque no los escuchamos, pero tratemos de hablar con ellos, tanto con los varones, como las niñas", agregando "por ahí se sienten solos y nadie los escucha, pero yo creo que hablándoles, vamos a cuidar a nuestros hijos, quiero darle las gracias por éste acompañamiento y pedir justicia", expresó, Rosa, tía de la jovencita.

Durante la marcha, pidieron justicia y que no haya más mujeres golpeadas.

La joven estudiante (17) se encuentra en el hospital "Guillermo Páterson" de San Pedro de Jujuy, fue golpeada días pasados por su novio Augusto R. (18) hasta dejarla inconsciente y abandonada a la vera de la ruta provincial 25.