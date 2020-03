"Tengo miedo y no quiero ser una víctima más"

Una estremecedora publicación en las redes sociales mantiene preocupados a los investigadores especializados en violencia de género y tratan de avanzar en la denuncia mediática para detener a un joven que atacó a golpes y amenazó de muerte a su exnovia.

"Hola, quiero compartir lo que me sucedió y me viene sucediendo desde hace meses. Quiero escrachar a mi exnovio que hoy cumplió con sus amenazas. Me encontró con mi actual novio y nos atacó con una patota de amigos, pegándome piñas en el cuerpo (cabeza, ojo, labios), mientras sus amigos se encontraban pegándole a mi novio en el piso", resumió su calvario la joven quien dijo que realizó una serie de denuncias en la Seccional 32º del barrio Malvinas. Además, comentó en esta publicación que hicieron la denuncia, pero irrisoriamente recibió una contradenuncia.

"Tengo audios y capturas (de pantalla) amenazando que me va a matar a mí y a mi novio. Cuento esto y lo hago público porque tengo miedo y no quiero ser una víctima más", terminó de escribir en una publicación que no tardó en expandirse en las redes sociales.

En uno de los audios difundidos de los que tuvo acceso la página web de nuestro diario, se escucha claramente las amenazas de un joven que la víctima tiene registrado como su exnovio. "Hacele escuchar a ella. Decile a la Marisa que no se va a salvar ni ella ni su novio. Los voy a c... a puntazos a los dos. A su viejo le voy a meter un solo puntazo en la garganta", amenaza.

Según las fuentes consultadas por nuestro diario, los efectivos de la Seccional 32º del barrio Malvinas tomaron conocimiento de un supuesto enfrentamiento entre jóvenes, donde algunos resultaron con algunas heridas.

Es que como se dijo, en sede policial hubo denuncias y contradenuncias por parte de personas, donde la joven de apellido Gómez denunciaba a su exnovio y una jovencita denunciaba a Gómez.

Como el hecho quedó en "informativas", los investigadores del Ministerio Público de la Acusación hasta el cierre de la edición no habían podido avanzar en el hecho.

Según la denuncia que expuso la joven, su exnovio amenazó con matarla en reiteradas oportunidades y se mostró angustiada porque teme por su vida.

Nuestro diario dialogó con el entorno de la joven, quien manifestó que en las próximas horas ampliarán la denuncia en el MPA.

Tristemente son muchos los casos de este tipo que suceden en Jujuy y en el país. La jvoen xpuso su situación y mostró los golpes en su rostro que reflejan la violencia a la que fue sometida. Los audios son otra constancia de lo que vive y el miedo en ella es real. Tan real, que no quiere ser una más en la lista de los femicidios del país.