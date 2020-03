Las tarjetas llegarán al interior desde el viernes

Se inició ayer la entrega de tarjetas alimentarias en la capital jujeña con baja demanda en un operativo conjunto entre el Banco Nación, organismos provinciales y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue en la exestación de trenes y se entregaron alrededor de 800 tarjetas en la mañana y continuarán hasta el jueves en que se prevén completar los 11 mil plásticos.

El calor de la mañana no desalentó a las familias que llegaron para hacer la consulta y el turno en la explanada de la exestación donde dispusieron gazebos y un móvil de Anses. Desde allí, a quienes estaban contemplados en el beneficio se los derivaba al interior del edificio donde decenas de auxiliares de organismos provinciales se disponían a atender a los beneficiarios.

Hacia el fondo, identificados con los banners y estructura móvil, los referentes del móvil del Banco Nación que por entonces estaban igualmente despobladas, aunque algunas personas refirieron que hubo gente que madrugó a la espera del inicio de la entrega.

Según la articuladora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Mariela Segovia, el operativo iniciado ayer se extenderá hasta el jueves, de 8 a 15, para la entrega de 11 mil tarjetas.

La primera entrega de ayer incluyó beneficiarios cuyos apellidos comenzaban en A hasta la C, terminando en Cruz, mientras la prioridad de hoy está prevista para la atención de la letra C hasta la L siendo el último el apellido Laureano, según los listados. El miércoles de la letra L hasta la R, y jueves desde la R hasta la Z, y si ya están en el padrón deben ingresar directamente.

Explicó que se trata de una cuestión de organización, que busca entregar las tarjetas lo más rápido posible, darles algunas indicaciones previas a las personas para que sepan a qué está destinada la tarjeta y que puedan retirarla.

"Una de las prioridades de este Gobierno nacional es que empecemos a hablar un poco más de alimentación, de nutrición, es una bajada directa de nuestro ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Arroyo, trabajar con el tema alimentario, poder llevar información a las madres", afirmó.

Dentro del predio de la exestación contaban también con puestos donde podrán hidratarse y otro sanitario para quienes puedan llegar a sentirse mal, y lugares para sentarse.

"Es una jornada demasiada tranquila, tenemos una entrega para el día de hoy de 3.000 tarjetas de las cuales pudimos hacer en las primeras horas de la mañana la entrega de 800 tarjetas, quedándonos un remanente", afirmó por su parte Mariela de Dios junto a su par José Martínez, ambos referentes del operativo móvil del Banco Nación.

Instó por eso a que se acerquen los beneficiarios, recordando que fue Anses quien en base al padrón de beneficiarios dio turnos para lunes, martes y miércoles. Recordaron que el turno ya les llega asignado por lo que la función del operativo móvil era sólo de entrega.

Pidieron que lleven el documento ya que no se aceptará otra documentación ni fotocopias. Si no se presentan la tarjeta quedará en el Banco Nación, sede de calle Pueyrredón con plazo de 60 a 90 días.

El viernes llegarán a Tilcara, en el Hotel de Turismo y a Palpalá. Luego será en San Pedro, Ledesma, Humahuaca (puntos intermedios como El Zenta y Mina Aguilar), Abra Pampa (Rinconada y Cochinoca), La Quiaca (Yavi), Yuto y El Carmen.

Posnet bonificado

El gerente zonal del Banco de la Nación Argentina, Pablo Alejandro Pourrere, dijo que para adherir al sistema los comerciantes interesados sólo deben concurrir al banco y plegarse al sistema de “Comercio Adherido” ya que se trata de una tarjeta de compra directa por parte del beneficiario, sin trámites adicionales. Cuando se adhieren al sistema, el comercio accede a un postnet bonificado por un año para esta tarea específica y lo único que tienen que llevar son las habilitaciones municipales; la inscripción al monotributo y algunos otros pequeños requisitos que le informará el banco.

Indicó que lo importante es que todos los almacenes de barrio y los pequeños comercios o despensas que no estén adherido al sistema postnet se sumen, porque los beneficiarios están distribuidos en todas las geografías. En tanto Mariela Segovia, articuladora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dijo que articularon información con el Centro de Empleados de Comercio pero aclaró que no hay restricción y que los comerciantes reciben el pago del mismo modo que lo hacen al recibir tarjeta de débito o crédito.

Dijo que se está articulando con el Banco Nación, y también se está trabajando con el Banco Credicoop o Mercado Pago y que el pago es inmediato. Por fuera de ese operativo están disponibles puntos de información en Belgrano 1182 y en el Ministerio de Desarrollo Humano para consultar padrones. También estarían involucrados Anses y el Registro Civil.

Las expectativas de gente que espera ser beneficiaria

En la fila de información había familias, jubiladas, madres con sus niños y algunas personas con movilidad reducida que esperaban estar en el listado de beneficiarios. “Es beneficiosa, más o menos, no sé si nos darán, estoy esperando para ver. Soy jubilada, necesitamos la leche, azúcar, tengo dos nietos y dos hijos, están trabajando y ganan poco, quiero ayudar”, explicó Milania Ramírez.

Con la misma expectativa esperaba apoyado en su bastón Dante Arjona. “Yo no figuro ahí y me han mandado a preguntar. Soy jubilado. Me serviría para alimentación, yo soy discapacitado por un accidente que he tenido y quedé sin poder caminar bien”, explicó. “Lo que más gastamos es en mercadería, tengo tres hijos, estoy desempleada, él (por el marido) también, o sea él trabaja en negro, poco”, afirmó Ivana Guanuco quien espera un bebé. Para Laura Juan, el beneficio debería extenderse a embarazadas y hasta los 10 años e incluir a personas con discapacidad.