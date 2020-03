"No hay dudas de que el ultrakirchnerismo está detrás de esto", confió Gerardo Morales

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, visitó a los senadores de Juntos por el Cambio en busca de respaldo para el Poder Judicial de la provincia, cuya intervención impulsa el kirchnerismo a través de un proyecto de Guillermo Snopek que se tratará esta tarde, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales.

El mandatario provincial, que ayer se reunió con dirigentes de Cambiemos, repitió sus denuncias contra el kirchnerismo al que acusa de buscar intervenir la Justicia jujeña con el fin de liberar a Milagros Sala y además de hacerle daño al presidente Alberto Fernández en quien, repitió, confía. En paralelo, la principal fuerza de oposición convocó a una marcha frente al Congreso contra la líder de la Tupac Amaru, con prisión domiciliaria en su casa.

“Intervenir al Poder Judicial de Jujuy tiene el objetivo de liberar a Milagro Sala, todo lo demás es humo”, planteó Morales antes de ingresar a la oficina 78 C, donde funciona la presidencia del Interbloque y donde lo esperaban Luis Naidenoff como jefe de la bancada y otros 18 senadores del PRO y la UCR como Esteban Bullrich, Alfredo de Angeli, Silvia Elías de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Humerto Schiavoni, Oscar Castillo, Julio Cobos y Gladys González, entre otros.

También llegaron hasta el Senado la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el presidente de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo y el jefe del interbloque de diputados, Mario Negri.

Al término del encuentro, Bullrich, Cornejo y Negri coincidieron en señalar que los senadores reclamarán el retiro del proyecto y, si eso no ocurriera, adelantaron que darán un fuerte debate en contra. “Milagro Sala no es una presa política, es una mujer que ha cometido delitos”, planteó el jefe de la UCR, y reclamó “una declaración categórica del presidente Alberto Fernández instruyendo al bloque del Frente de Todos para que no avance con este proyecto”. Además Juntos por el Cambio pedirá una audiencia al jefe de Estado para discutir este tema.

“Sería un escándalo ir contra las autonomías provinciales”, agregó Rodríguez Machado, mientras que Negri se metió en la interna oficialista: “A menos de 90 días de gobierno el kirchnerismo conduce al peronismo y está claro que vuelve sobre la vía institucional, la concentración de poder y sin ningún tipo de pudor. El Presidente tiene que ser claro. El nivel de tensión institucional al que han sometido a la Argentina no resiste un día más”, cerró.

Según Morales, el planteo que se debatirá con la anuencia de la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, tiene como objetivo “liberar a todos los que ellos entienden como presos políticos”. Y señaló a quienes cree responsables: “Ya lo ha dicho De Vido, acusan directamente a Cristina y a Parrilli, no hay duda de que el ultrakirchnerismo está impulsando esto”.

Morales recordó que el lunes habló con Alberto Fernández y le preguntó directamente qué opina. El jefe de Estado le negó estar detrás del tema. “Con el Presidente tenemos una diferencia sobre Sala. Lo respeto y él lo respeta de mí, así se va a cumplir esta meta que él se ha planteado al asumir de cerrar la grieta de tenernos tolerancia aun en la diferencia, yo creo en él, creo que está haciendo un gran esfuerzo para superar la situación económica del país y estaría bueno que los propios no le metan tanto ruido con temas cuando la gente lo que está esperando es que arregle la economía y la deuda. Sería bueno que dejen gobernar”, concluyó.