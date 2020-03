"Yo me quedo en casa" la campaña de artistas para hacer frente al coronavirus en Italia

Los cantantes italianos Laura Pausini, Tiziano Ferro y Filippo Neviani, el cineasta Paolo Sorrentino y la influencer Chiara Ferrari iniciaron la campaña Yo me quedo en casa en la redes sociales para animar a las personas a no salir de sus hogares y así contener la epidemia de coronavirus que tiene en Italia un punto de referencia, publicó este lunes la agencia Efe.

El gobierno italiano emitió un decreto con el que suspende las clases en escuelas y universidades hasta el 15 de marzo, así como todas las manifestaciones o espectáculos culturales, como cines, teatros o discotecas, al menos hasta el 3 de abril.

El objetivo es detener los contagios del coronavirus, que ya suma 366 víctimas mortales y 6.387 contagiados, sobre todo en el norte del país, según el parte de Protección Civil emitido el domingo.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, pidió expresamente a la ciudadanía que evite salir de sus casas en la medida de los posible y aplaudió la campaña "iorestoacasa" (yomequedoencasa) lanzada por las redes sociales.

También el cineasta Paolo Sorrentino, ganador del Oscar por La gran bellezza, instó en Instagram a quedarse en casa y pidió recomendaciones de libros, películas y música.

La misma red social usó Tiziano Ferro para publicar un video en el que versiona el tema "Someone you Loved", del británico Lewis Capaldi, con la recomendación "escuchemos las directivas. No es fácil pero la situación es crítica en todo el mundo", escribió en italiano, inglés y español.

Y se ofreció a cantar otras canciones para sus fans: "Demostremos a todos que aún en un momento tan triste sabemos construir #Todoirábien", alentó.

A la campaña se sumaron otros célebres nombres de la cultura italiana como Lorenzo Jovanotti, el cómico Rosario Fiorello y el rockero Ligabue.

#iorestoacasa

Ascoltiamo le direttive.

La situazione è drammatica in ogni parte del mondo.

Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete - per scelta o ahimè per forza.

🇮🇹❤️#andratuttobene pic.twitter.com/Ix0mtjyZNc — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) March 8, 2020

Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene vostro e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La Protezione tra esseri Simili è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa pic.twitter.com/zfqN4TB5iw — Laura Pausini (@LauraPausini) March 8, 2020

Fuente: Rosario3