El Anual se llamará “Nacho Palacios”

Comenzó la actividad en la Liga del Ramal y se fijó que el 27 de marzo comenzará el Torneo Anual. Por decisión de los integrantes de la mesa directiva se denominará “Nacho Palacios”.

Como todo en esta actualidad, la situación económica apremia a los clubes que de una u otra manera tienen que cumplir con sus deberes y obligaciones.

Como punto de partida, se anunció que todos los clubes deberán sumar la séptima división, un dato no menor teniendo en cuenta que el Ramal no cuenta con todas las inferiores. Además de contar con el fútbol femenino, otra de las obligaciones a cumplir.

También, para esta temporada los jugadores de cada club tendrán que estar incluidos en el sistema Comet, plataforma que permite un seguimiento digital de los futbolistas.

Por otro lado, se aprobó la incorporación de Club Atlético Arrayanal; pero solamente con divisiones inferiores, séptima, sexta y quinta.

Eso sí, quedó confirmado que nuevamente no serán de la partida esta temporada por diferentes cuestiones Deportivo Rodeíto, Independiente El Piquete, Santa Clara, quienes no se encuentran en condiciones de encarar el certamen local.

Por otra aprte, se aclaró que el próximo lunes en la reunión del Consejo Directivo los clubes deben presentar los nombramientos para los delegados tanto titulares como suplentes que asistirán a las reuniones.

Recordemos que la reunión fue encabezada por el presidente de la Liga del Ramal, Silvio Román.

Paralelamente comenzaron a entrenar los diferentes clubes afiliados, están en plena pretemporada con el objetivo de ponerse a tono en el aspecto físico y futbolístico para poder ser protagonistas tanto en el certamen local como en la Copa Jujuy para aquellos que lograron la clasificación.

De a poco se empiezan a conformar los planteles y en los siguientes días se procederá a las correspondientes transferencias teniendo en cuenta que está habilitado el libro de pases. Además, se trataron otros temas como ser la cuota afiliatoria de los clubes, los costos y aranceles que tendrán los pases tanto interclubes como interligas e internacionales.

La Liga del Ramal es una de las instituciones que hace un par de años logró tener la personería jurídica y apostar a un torneo propio despegándose así de los tradicionales certámenes que hacía disputar la Liga Regional Jujeña de Fútbol en la cual se enfrentaban todos contra todos por zona y las finales correspondientes coronando a los mejores de cada región. El trabajo realizado estos años tuvo importantes frutos y se pudo darle competencia a todos los clubes de la zona.