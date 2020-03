"El coronavirus está llegando con una frecuencia de rápido contagio"

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, se refirió a la situación de Jujuy ante el avance del coronavirus en el país indicando que la provincia todavía no se encuentra en estado de alerta debido a que hasta el momento no se han registrado casos sospechosos ni confirmados.

Sin embargo, advirtió que la situación epidemiológica va cambiando minuto a minuto.

Ante el incremento repentino de casos de coronavirus y su expansión a seis provincias, entre ellas Chaco, ¿los jujeños debemos entrar en alerta?

Las alertas las declaran las autoridades sanitarias de cada provincia y Jujuy todavía no está en condiciones de declararse en alerta. Y como se espera que el virus llegue a todo el mundo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado ayer (por el lunes) que se trata casi de una pandemia real por lo que se espera que llegue a todos lados. Habrá que ver con qué frecuencia y cantidad llega a nuestra provincia.

El ministro Ginés González García dijo que estaba asombrado por la rapidez con la que llegó a la Argentina. ¿Podría llegar pronto a Jujuy?

Sí, se espera que llegue. La situación epidemiológica va cambiando hora a hora y minuto a minuto. Toda la humanidad es susceptible de contagio porque no hubo contacto anterior con este virus, por lo tanto ninguna persona ha desarrollado anticuerpos, ni tiene defensas contra este virus. Es por eso que muchos países están abocados a inventar la vacuna contra el coronavirus pero mientras tanto lo que hay que hacer es evitar el contagio con medidas de toma de conciencia y de higiene. Lo que más recomendamos es lavarse las manos frecuentemente, no automedicarse, concurrir a los servicios de salud más cercanos y en los lugares de concurrencia masiva como comercios y supermercados, aumentar la frecuencia de limpieza con lavandina.

Entonces, ¿es esperable que sea pronta la llegada del virus a la provincia?

Sí, claro. El mundo no ha podido parar el avance del coronavirus que está llegando con una frecuencia de rápido contagio pero con una mortalidad baja en comparación con otras enfermedades virales como la gripe común, pero afecta a la franja etaria que supera los 60 años de edad y que tiene alguna enfermedad concomitante como diabetes y patologías respiratorias previas. También se sabe que afecta poco a la población infantil. Mientras más se sabe, más se previene.

¿Cuántos casos sospechosos hay en la provincia de Jujuy?

No hay ningún caso sospechoso ni confirmado, hasta el momento y esperamos que esto siga así.

Debido a la cantidad de casos que se han registrado en Buenos Aires, ¿podemos considerarla como una ciudad de riesgo teniendo en cuenta el constante flujo de jujeños?

Todas las provincias grandes que tienen vuelos internacionales son las que se van a afectar primero. Esa es la lógica. Por eso hay una mayor frecuencia de casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y en provincia de Buenos Aires.

Pero también ya hay casos en provincias más chicas como Chaco y Córdoba y eso puede pasar con Salta, con Jujuy y con todas las provincias que tengan ciudadanos que hayan viajado al exterior y han tenido contacto con pacientes con coronavirus. Pero no significa que todo aquel que viajó vaya a tener la enfermedad, por eso son tan importantes los períodos de cuarentena que se recomiendan para aquellos que hayan viajado a los países con más casos. Que avisen a las autoridades sanitarias y queden durante un período de 14 días en sus casas.

¿Cuáles fueron las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación sobre el control de las fronteras de Jujuy, La Quiaca y Paso de Jama y también para el aeropuerto y la terminal de ómnibus capitalina?

El control de sanidad de fronteras depende del Ministerio de Salud de Nación. Nosotros en nuestro aeropuerto hemos puesto un stand informativo y hemos hecho el pedido a las autoridades nacionales para que refuerce la sanidad en fronteras porque nosotros no tenemos tantos viajeros en avión pero sí en las fronteras pasan muchos viajeros en colectivos. Son las autoridades las que están a cargo de ese tema.

Pero, ¿hay controles en esos puntos?

Lo que se ha decidido desde el Ministerio de Salud de la Nación es que si una persona está sintomática, recién se debe dar el aviso y se debe avisar también si es que se estuvo en los lugares de riesgo. Porque se puede entrar al país y lo podemos controlar pero si no tiene síntomas y a los siete días en su casa puede tener síntomas. Entonces, según el ministro de Salud de la Nación ese control resulta ineficiente e inefectivo. Por eso lo que se está haciendo es tratar que el recurso humano y material que se está poniendo para combatir esta enfermedad sea realmente efectivo.

No hay posibilidades de hacer el combate del coronavirus en la frontera por eso el Ministerio de Salud de la Nación no lo ha puesto.

Ante el incremento de los casos en la Argentina durante los últimos días, ¿se actualizará el protocolo vigente en Jujuy?

El protocolo de la provincia ha cambiado en el día de hoy debido a que llegó un protocolo diferente desde Nación. Por ejemplo, uno de los cambios es que cualquier paciente con patología respiratoria y asistencia respiratoria mecánica y no tenga el diagnóstico de coronavirus, hasta que se demuestre lo contrario se lo tomará como un caso de coronavirus.

Un paciente que no haya tenido contacto con viajeros ni que haya visitado países como China, Alemania, etc., pero que presenta los síntomas, ¿se tiene que reportar?

Es importante que avise a las autoridades sanitarias para que se le hagan los análisis exhaustivos. Es que sin darse cuenta puede haber estado en contacto con alguien que viajó y no lo sabe.

¿Qué tipo de análisis es el que se hace en Jujuy para el diagnóstico de coronavirus?

Es un análisis que en el caso que dé sospechoso de coronavirus, la muestra irá al Instituto Malbrán de Buenos Aires, por ahora, para la confirmación o no del virus.

Y por la cantidad de muestras que está recibiendo el Malbrán, Nación va a empezar a descentralizar y es probable que estos análisis se realicen en las provincias.

¿Qué probabilidades hay de que Jujuy pueda hacer este análisis?

No lo sabemos. Lo va a determinar el Ministerio de Salud de la Nación. Tampoco sabemos si será por regiones o provincia por provincia. Hasta el día de hoy, todavía los análisis se mandan al Malbrán.

¿Cuál es la partida presupuestaria destinada para la lucha contra el coronavirus en la provincia?

Todo lo que sea necesario. El gobernador (Gerardo Morales) ha hecho el refuerzo de la partida presupuestaria y lo que solicita el comité de coronavirus la provincia lo cubre.

Ahora estamos comprando dos respiradores, barbijos y guantes pero hay algunos proveedores que no tienen esos insumos debido al consumo masivo y mundial que ha hecho que no sólo suba el precio sino que no estén a disposición. Por eso es que estamos en contacto con Nación para que esta problemática, que la tienen todas las provincias argentinas, se pueda resolver con compras masivas.

Ante esta situación, ¿Jujuy cuenta con todos los insumos?

Tenemos todo pero poca cantidad de algunos insumos. Si hoy hubiera un brote los insumos masivos todavía no están. Estamos en proceso de compra. Pero el dinero está.

Se suspendieron las clases en la Universidad Nacional de Salta (Unsa). ¿Se hará lo mismo en Jujuy?

Nosotros no estamos en situación, es decir, no tenemos ningún caso sospechoso ni confirmado, por lo cual todavía no hay indicación de suspender las clases. La situación epidemiológica va variando de un día para el otro y son las autoridades sanitarias las que van a ir dando las indicaciones necesarias.

Lo que hay que hacer es evitar la propagación y que se contagie la menor cantidad de gente posible.

Es casi seguro que va a haber, pero hay que ver que el contagio no sea masivo. Por eso cuando llegue el primer caso hay que evitar la propagación a través de la no concurrencia a lugares masivos y el lavado frecuente de manos durante el día.