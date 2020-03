Manifestaciones en contra y a favor de la iniciativa

Dos manifestaciones confluyeron ayer frente al Congreso de la Nación para pronunciarse a favor y en contra de la intervención al Poder Judicial de Jujuy, en función de un proyecto de ley presentado en el Senado y que comenzó a ser tratado por una comisión de la Cámara alta.

"No estamos ante ningún hecho de lesa humanidad, estamos ante delincuentes comunes", dijo Mario Negri.

En una de las marchas se encontraban dirigentes de Juntos por el Cambio que rechazaron la iniciativa, mientras que otro, encabezado por la organización Tupac Amaru, se mostró a favor y pidió la liberación de la dirigente social Milagro Sala.

Los dos sectores, que intercambiaron cánticos, se ubicaron sobre la avenida Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires y quedaron separados, apenas unos metros, por un cordón de efectivos de la policía.

Las concentraciones se concretaron en momentos en que se debatía el proyecto para la intervención de la Justicia de Jujuy en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación.

La manifestación en contra de la intervención, fue convocada en redes sociales por dirigentes de Juntos por el Cambio con el hashtag #JujuyNoSeToca y estuvo encabezada por líderes del espacio, entre los que se encontraban la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el jefe del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y los diputados Ricardo Buryaile, Graciela Ocaña y Fernando Iglesias, entre otros.

"Vinimos a acompañar a los senadores para que no se avance sobre el Poder Judicial de Jujuy. El único objetivo del proyecto es declarar nulas las causas contra Milagro Sala. El Presidente de la Nación debe dejar en claro su posición. ¿Está de acuerdo con esto?", preguntó Bullrich en declaraciones a la prensa.

El presidente del interbloque en la Cámara de Diputados, Mario Negri, manifestó en su cuenta de la red social Twitter: "Milagro Sala armó un estado paralelo. Se robaron la provincia de Jujuy, no estamos ante ningún hecho de lesa humanidad, estamos ante delincuentes comunes". Y el diputado nacional de Cambiemos por Tucumán, José Cano, se pronunció en el mismo sentido al señalar su "apoyo a la marcha" y sostuvo que "los argentinos que creemos en la república y en los valores democráticos rechazamos la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la impunidad de Milagro Sala #JujuyNoSeToca".

La manifestación a favor de la intervención de la Justicia de Jujuy fue realizada por organizaciones sociales, la CTA, el Partido Piquetero y la organización Tupac Amaru.

Los integrantes de las organizaciones llevaron una bandera que atravesaba la marcha con la leyenda "Libertad para Milagro Sala" y cantaron "para Milagro, la libertad".

"Sí a la intervención de la Justicia de Jujuy", expresaron en un comunicado. En ese sentido, la organización barrial Tupac Amaru pidió "la libertad a los presos políticos".

"Por nuestros once compañeros detenidos injustamente: Javier Nieva, Gladis Díaz, Mirta Guerrero, Mirta Aizama, Graciela López, Patricia Cabana, María Condorí, Adriana Condorí, Cacho Sibila, Iván Altamirano y Milagro Sala".

Comité Nacional en Jujuy

La Mesa Ejecutiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical se reunió en la víspera para agendar un encuentro del Comité Federal del partido, en el marco de lo que consideran un avance del Poder Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial jujeño.

La reunión fue encabezada por el presidente del partido, Alfredo Cornejo, y también participaron los vicepresidentes Alejandra Lorden, Ángel Rozas y Soledad Carrizo, así como el secretario general del partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En la reunión se decidió realizar una reunión del Comité Federal de la UCR en Jujuy.

“Estarán todos los presidentes de distrito más gobernadores y presidentes de bloques parlamentarios”, indicaron desde el espacio. El encuentro del Comité Federal se realizará en la provincia el próximo jueves 19 de este mes, a partir de las 12.

Parrilli cruzó a Morales

El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli rechazó ayer la acusación del gobernador Gerardo Morales, que lo señaló junto a Cristina Kirchner como impulsores del proyecto de intervención al Poder Judicial de Jujuy, con la intención de liberar a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

“Le quiero responder a Gerardo Morales. Yo no pertenezco a la Comisión de Asuntos Constitucionales, así que no sé por qué se preocupa, porque yo no participo ni voy a votar ahí”, señaló. :“Por lo que yo sé, la intervención del Poder Judicial de Jujuy no tiene nada que ver con la excarcelación o no de Milagro Sala”, señaló. “En tercer lugar, si él está absolutamente convencido de que la situación del Poder Judicial de Jujuy es tan transparente, independiente, republicana e institucional, ¿cuál es el problema de que se la investigue? No debería tener ningún problema”, finalizó.