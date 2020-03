Perimetral para el joven que atacó a su exnovia

A raíz de la nota periodística publicada por el El Tribuno de Jujuy, exponiendo el caso de una joven del barrio Malvinas que fue agredida por su exnovio y que dijo "temer" por su vida, su atacante fue aprehendido y además conoció causa de imputación.

Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación intervinieron con celeridad y se supo que el joven (menor de edad) fue puesto a disposición de la Justicia y conoció causa de imputación.

El agresor de 17 años, fue imputado por "lesiones calificadas y por la condición de la víctima", con personas a establecer. Esto último, por el ataque en banda a la que fue sometida la joven junto a su actual novio.

Además, la Justicia ordenó una restricción perimetral a favor de la víctima de violencia de género.

Sobre el caso

"Quiero compartir lo que me sucedió y me viene sucediendo desde hace meses. Quiero escrachar a mi exnovio que hoy cumplió con sus amenazas. Me encontró con mi actual novio y nos atacó con una patota, pegándome piñas en el cuerpo (cabeza, ojo, labios), mientras sus amigos se encontraban pegándole a mi novio en el piso", resumió su calvario la joven quien dijo que realizó las denuncias en la Seccional 32º del barrio Malvinas. Además, comentó en esta publicación que hicieron la denuncia, pero irrisoriamente recibió una contradenuncia.

"Tengo audios y capturas amenazando que me va a matar a mí y a mi novio. Cuento esto y lo hago público porque tengo miedo y no quiero ser una víctima más", terminó de escribir en una publicación que no tardó en expandirse en las redes.

El Tribuno replicó el pedido de auxilio de la joven y la Justicia ya se está ocupando del tema.