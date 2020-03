¿Qué significa la declaración de pandemia del coronavirus?

Luego de que se llegara a los 118 mil casos y 4.291 muertos a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles que la enfermedad que causa el nuevo Coronavirus, conocida como COVID-19, ya puede caracterizarse como una “pandemia”. El organismo internacional precisó qué significa este término y solicitó a los países “que tomen medidas urgentes y agresivas” para estar preparados.

¿Qué es una pandemia?

Declarar una enfermedad como “pandemia” significa reconocer su propagación a nivel mundial. “Se produce una ‘pandemia’ de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales”, señala la OMS.

¿Cambia algo a partir de este momento?

No, la declaración de “pandemia” no dice nada acerca de su gravedad o urgencia sino que reconoce que la enfermedad ya se extendió por muchos países y se considera global.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, aclaró en la conferencia de prensa realizada hoy: “Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

Además, aclaró: “‘Pandemia’ no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”.

¿Qué provoca la desinformación en temas como la salud?

En este sentido, “a mediados de 2018, en la revista The Atlantic se publicó un artículo llamado ‘Cómo la desinfodemia [N. de R.: difusión de desinformaciones a nivel global] propaga la enfermedad’, donde los autores advierten que la desinformación online hace que las enfermedades se dispersen aún más”, cita la doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires Guadalupe Nogués, en un artículo sobre el tema. Y, además, explica: “Esto ocurriría por varias razones: la desinformación hace que disminuya la confianza en los organismos de salud y en los expertos, que se dediquen recursos a desmentir mitos e ideas conspirativas, y a veces incluso que se promuevan comportamientos que no sólo no son efectivos sino que ponen en riesgo a las personas”.