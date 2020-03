Mañana a las 21.30 habrá 10 peleas en barrio Alto Palpalá

Hoy se llevará a cabo una conferencia de prensa a partir de las 10.30 en la Casa de la Cultura y del Bicentenario de Palpalá por una velada boxística a realizarse mañana a las 21.30 en el polideportivo cerrado del barrio Alto Palpalá de la ciudad siderúrgica.

En esta rueda de prensa estarán presentes Normando Tolaba, presidente de Asociación Palpaleña de Box, el director de Deportes de la comuna, Daniel Luna y la directora de Cultura de Palpalá, Celeste Soria quienes colaboran directamente con la actividad púgil con el objetivo de seguir fomentando la práctica deportiva.

Desde la organización se tienen previsto 10 peleas amateurs con la fiscalización de Comisión Municipal de Capital, con deportistas oriundos de la ciudad de El Carmen, Monterrico y Capital además de los créditos locales que brindarán su mejor repertorio para todos los presentes.

La grilla de combates para la velada de mañana ofrece los siguientes encuentros: Alexis "La Roca" Agüero (APB) vs. Matías Salazar (Chunay Boxing Club); Brian "Chocolatito" Mamani (APB) vs. "Chicle" Patricio (Monterrico); Andrés "El Zurdo" Pizarro (APB) vs. "Melli" Fernández (Chunay Boxing Club);

Ignacio "El Gallito" Cepeda (APB) vs. David Maldonado (Chunay Boxing Club) (hasta 69 kg); Gustavo "El Tigre" Soria (APB) vs. Marcos Flores (El Carmen) (hasta 81 kg)

Santiago "El Rayo " Solar" (APB) vs. Maximiliano "Canavi" Guzmán (Monterrico) (hasta 56 kg); Alan Serrano (APB) vs. Cristian Vilca (Perico) (hasta 60 kg); Santiago Paredes (APB) vs. Antonio "Cori" Corimayo (El Carmen) (hasta 60 kg);

Andrés Cari (APB) vs. Javier "Pinola" Baspineiro (Monterrico) (hasta 52 kg); Nelson "Nery" Gutiérrez "APB" vs. Javier "Zusero" Peñaloza (Monterrico) (hasta 69 kg).

Hoy los detalles en Casa de la Cultura

Teniendo en cuenta la importancia que se les brinda a esta actividades deportiva, la Municipalidad de Palpalá junto a la Asociación Palpaleña de Box hacen extensiva la invitación a todos los medios de difusión para tomar parte hoy de la conferencia de prensa a partir de las 10.30 en la Casa de la Cultura y del Bicentenario de la ciudad siderúrgica, sito en avenida Del Congreso del barrio Paso de Jama.

En la oportunidad estarán presentes púgiles que participarán de la velada boxística y también integrantes de la organización que detallarán los pormenores.