"Un carrito le cambia la vida a un perro discapacitado"

Esa mirada triste y cabizbaja que llevan consigo los perros que perdieron su movilidad y con ello la capacidad de correr, jugar y ser libres, conmovió profundamente a Raúl Tacacho, un hombre que dedica gran parte de su tiempo al proteccionismo y rescate de animales, y que decidió ir más allá de esa labor y además buscar la manera de dar una segunda oportunidad a aquellas mascotas que padecen discapacidad motriz y se ven dificultadas en llevar una vida normal.

Para confeccionar los carritos Raúl pide donaciones de ruedas de cochecitos de bebé o similares, ya que unas nuevas son muy caras.

"Carritos ortopédicos es lo que necesitan" fue lo primero que pensó y no tardó en buscar la manera de fabricarlos. Inquieto por naturaleza, Raúl se contactó con una persona que sabía cómo hacerlos y rápidamente aprendió la técnica e incluso la mejoró, adaptando cada pieza a medida del animal, y según las necesidades y particularidades de cada caso. "Hace más de un año y medio que empecé a fabricar estos carritos y ya hice aproximadamente unos 130. Hay mucha necesidad y no se los consigue fácilmente, y los que hay en el mercado son realmente muy caros", explicó Tacacho.

A partir de caños de PVC que usualmente se emplean para el agua, unos bulones y algunas ruedas, pero además con mucha precisión, dedicación y sobre todo con mucha vocación y amor por estos seres de cuatro patas, Raúl fabrica estas sillas de rueda a quien se las encarga. Y es que, de a poco, y a través de su desinteresada labor, se popularizó su habilidad para confeccionar estos carritos y muchas personas lo contactan para encargárselos. "Yo sólo les pido que compren los materiales y en caso de ser necesario, que me cubran el pasaje porque viajo a toda la provincia, ya que como los carritos son hechos a medida me entrevisto con los dueños del perrito para conocer bien el caso, y ajustar la silla según sus necesidades", explicó y aclaró que hace esta tarea de manera desinteresada ya que no cobra por el servicio.

Por dar una referencia, aclaró que dependiendo el tamaño del perro y el peso que debe soportar el carrito, varían los materiales y por ende el costo de los mismos, pero aun así son mucho más económicos que los que se comercializan. Estimó que los materiales para un carrito pueden costar entre $500 y $1.100.

Viendo la necesidad que hay en toda la provincia de familias que requieren de estos carros ortopédicos, Tacacho comenzó a dictar cursos para enseñar a otras personas a confeccionarlos. "La idea es que otras personas también puedan hacer estos carritos porque muchas veces yo no dispongo de tiempo porque también trabajo y en algunos casos las distancias también lo complican. Mientras más gente sepa, es más fácil cubrir las necesidades en toda la provincia", dijo el rescatista.

“Se los ve felices”

La tarea es ardua, agotadora, pero sumamente gratificante. Y es que según dijo Raúl, no hay nada más agradable que recibir el cariño de un animal rescatado. “Todo lo que uno hace por los perritos, ellos te lo devuelven, saben como agradecer. Y un carrito le cambia la vida a un perro discapacitado porque esos animalitos no pueden valerse por sí solos, necesitan asistencia, a veces se lastiman las patas porque se arrastran, no son independientes, incluso no pueden hacer sus necesidades. Con el carro son más independientes, se pueden desplazar, están más cómodos, no se lastiman las patas y ellos enseguida cambian su semblante. Se los ve felices, y cambia rápidamente su semblante” señaló.

La notable mejoría que evidencian los perros que comienzan a utilizar carros ortopédicos es uno de los grandes motores que motivan a Raúl a seguir con esta tarea. De hecho aseguró que en algunos casos los perros se rehabilitan y recuperan la movilidad.

“He visto casos de perros que se recuperaron con el tiempo, incluso con un diagnostico desalentador del veterinario. "Rulito’ es un caniche negro que no podía caminar, utilizó un carrito de rehabilitación y en un mes y medio se recuperó y ahora corre. Y así pasó con muchos otros, incluso una vez me pasó con una perra que quisieron eutanasiar y le dimos una segunda oportunidad, utilizó el carrito y se recuperó, actualmente camina sola, sin asistencia”, aseguró. Finalmente Tacacho se mostró satisfecho con la tarea que lleva adelante, tanto en el rescate de mascotas como en la fabricación de estas piezas que “les devuelve la vida”. “Tanto rescatar perros he visto como al mejorar su salud, cambian su mirada, su estado de ánimo y algunos de estar postrados pasan a caminar nuevamente. No hay recompensa más grande que eso”.