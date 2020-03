Femicida de jujeña ocultó el cuerpo y luego confesó todo

La segunda jornada de la audiencia de debate que se lleva a cabo en la Sala I del Tribunal de Juicio de la capital salteña por el femicidio de la profesora jujeña Mariela López continuó con la declaración de cinco testigos pertenecientes a la Policía de Salta.

Cristian Ramón Balcarce (42) es acusado del homicidio doblemente calificado. El femicidio se perpetró el 19 de marzo de 2018, momento en que desapareció la víctima y fue hallada el 20 de abril de ese mismo año a un costado de la ruta 9/34 cerca de la localidad de Lumbreras.

Por lo aportado por los funcionarios policiales que intervinieron en la causa desde un primer momento el imputado mintió acerca del crimen, primero dijo que Mariela López desapareció luego de abordar un remis rumbo a Jujuy.

Después amplió su declaración y dijo que la mujer había desaparecido de su domicilio ubicado en la calle La Rioja.

La comisario Hilda Gómez, una de las testigos, sostuvo que lo del viaje a Jujuy quedó desestimado después de que se verificaran las cámaras de seguridad y que el remisero que solía llevar a esa provincia a la víctima descartara haberla trasladado en esos días. Contó que en medio de la búsqueda se comunicó con la Policía desde Jujuy un amigo de Mariela López. El hombre contó que el día previo a la desaparición la víctima le había comentado a través de mensajes de texto sobre los problemas con Balcarce.

"Hoy discutimos, no quiere que me vaya", le escribió ella. "Me agarró del cuello, caí al piso y perdí el conocimiento". Le dijo que tras este episodio, Balcarce la llevó al Sanatorio El Carmen para que la atendieran. Según lo comentado por el amigo de la víctima, el imputado se negaba a que López se volviera a vivir a Jujuy, su provincia natal.

También declararon Diego Suárez, suboficial principal de la División Homicidios, y Rodrigo Bautista, de esa misma división.

Lo referido por los investigadores dio cuenta de que cuando comenzaron a verificar el contenido del celular de imputado las pistas para llegar al paradero de la víctima empezaron a ser más claras.

Balcarce se había desplazado hacia al localidad salteña de El Carril, donde los canes detectaron el olor de la víctima, y luego en inmediaciones de Joaquín V. González.

El cuerpo fue ubicado luego por indicaciones aportadas por el propio imputado. Él guió a la policía hasta el lugar, que era una zanja de alrededor de tres metros de profundidad ubicada a diez metros de la ruta. El cuerpo de López estaba semienterrado con tierra y maleza. "Balcarce indicó el lugar pero no dijo cómo la mató. Obviaba hablar de esa situación", precisó el suboficial.

El último en declarar fue el oficial Rodrigo Bautista, de la División Homicidios. El testigo relató cómo fue que Balcarce le contó que había matado a Mariela López.