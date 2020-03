La OMS determinó ayer que el coronavirus ya es pandemia

Unos 81 países no reportaron ningún caso y 57 países 10 casos o menos, precisaron las autoridades.Informaron que varios países demostraron que este virus puede ser suprimido y controlado con prevención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer al coronavirus como una pandemia luego de que se confirmaran 4.291 decesos a nivel global y la presencia de la enfermedad en 114 países, informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra.

"Hemos evaluado que el covid-19 puede caracterizarse como una pandemia", aseguró Tedros, y agregó que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer".

El director general de la OMS precisó que "nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus".

Según informó, de los 118.000 casos de covid-19 reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90% están radicados en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en un "declive significativo".

Unos 81 países no reportaron ningún caso y 57 países reportaron 10 casos o menos, precisó.

Según la definición que da la OMS en su web, pandemia es "la propagación mundial de una nueva enfermedad".

Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra él.

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado", alertó Tedros.

"Llamamos todos los días a los países a tomar medidas urgentes y agresivas", afirmó, y agregó que "todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia".

En ese sentido, desde la OMS aseguraron que las naciones con pocos casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en una transmisión comunitaria.

"Incluso aquellos países con transmisión comunitaria o grandes grupos pueden cambiar el rumbo de este coronavirus. Varios países demostraron que este virus puede ser suprimido y controlado", aseveró Tedros, aunque alertó que algunas naciones están teniendo problemas de "capacidad, recursos y falta de resolución".

Advierten impacto similar a 2008

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que las economías del continente enfrentarán un impacto “similar a la crisis financiera de 2008” si no se adoptan medidas “urgentes y coordinadas” ante la pandemia del coronavirus. El llamado fue refrendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pidió al Gobierno de España -uno de los países más afectados por el virus en la Unión Europea (UE)- que adopte medidas fiscales y sanitarias para hacer frente a unas “perspectivas económicas sumamente inciertas a corto plazo”.

El temor por un estancamiento económico permanente también llegó a Reino Unido donde el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) redujo del 0,75% al 0,25% la tasa de interés de referencia como medida de emergencia para paliar los efectos del coronavirus. “Europa se arriesga a un choque económico similar a la crisis financiera de 2008, a menos que los líderes actúen con urgencia sobre el coronavirus”, aseguró Christine Lagarde a dirigentes políticos de la UE en una teleconferencia la madrugada de ayer en la que anunció la toma de “medidas urgentes” de la entidad que preside.

Italia: habrá medidas más restrictivas

El Gobierno italiano anunció ayer que no descarta “medidas más restrictivas” para frenar la expansión del coronavirus, que provocó 196 muertes más en las últimas 24 horas y elevó el número de víctimas a 827, luego de haber decretado restricciones a los desplazamientos en todo el territorio y de que algunas regiones reclamaran un “cierre total” de negocios y el freno de transportes públicos para contener aún más los focos de contagio.

“No se descartan medidas más restrictivas”, afirmó el premier Giuseppe Conte en conferencia de prensa, ante el pedido de varias regiones para reforzar los controles a la circulación de personas.