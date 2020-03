Jujuy activa protocolo por coronavirus y busca atenuar la propagación de casos

Entre las medidas se destaca la suspensión de las clases desde el lunes, como así también la "no" atención al público de la administración pública, y sanciones para quienes no cumplan con las medidas. Enterate cuáles son.

“El que no cumpla con las medidas recibirá todo el peso de la ley”, remarcó Gerardo Morales.

Jujuy se declaró en estado de emergencia sanitaria y epidemiológica, y con el gobernador Gerardo Morales a la cabeza y sus diferentes ministerios, anunciaron medidas que comenzarán a actuar con el fin de evitar la propagación del coronavirus en el territorio provincial y la creación de un Comité Operativo de Emergencia.

Las medidas comenzarán a regir desde el próximo lunes y afectarán a actividades escolares, culturales, deportivas y sociales.

El mandatario provincial, estuvo al frente de la conferencia de prensa donde se anunciaron todas las acciones preventivas que se llevarán a cabo en el marco de evitar la propagación del virus que provocó cientos de miles de infectados y miles de muertos alrededor el mundo.

“A esta pandemia la podremos controlar si actuamos como pueblo unido”, destacó Gerardo Morales y remarcó que “a quienes no cumplan con estas medidas, le caeremos con todo el peso de la ley en consecuencia”.

Comité Operativo de Emergencia

El Comité Operativo de Emergencia comenzó a actuar desde ayer y está integrado por todos los ministerios del gobierno provincial. Y por representación de agendas nacionales. Está prevista la visita de una subsecretaria de salud de la nación a Jujuy, con áreas fundamentalmente de sanidad y frontera, “que es un tema que no tuvo todavía normativa”, sostuvo el mandatario provincial. Todas las fuerzas de seguridad nacionales también estarán integrando este comité.

El coordinador de este comité operativo es el director provincial de sanidad, Omar Gutiérrez, especialista en infectología. Será el encargado además de brindar la información a todos los medios de comunicación sobre el desarrollo de las acciones del comité.

Sin actividades masivas

Con carácter preventivo, se dispone la prohibición por espacio de 60 días corridos a partir de la firma de este decreto de toda actividad y acto público y privado, de carácter cultural, deportivo, religioso, recreativo en la forma, modalidades y con las excepciones que establezca el plan general de previsión, prevención y promoción que definirá el Comité Operativo, para evitar que se propague la pandemia del coronavirus en Jujuy. Además, se establecen facultades al Ministerio de Seguridad para asegurar tal cumplimiento de este punto.Asistencia médica

Todo el personal del Ministerio de Salud Pública y el personal de la parte privada de salud, está afectada para atender la pandemia del coronavirus. No solo se contará con médicos y enfermeros del sistema público, sino también se contará con los médicos y enfermeros del sector privado, que cuando sean requeridos por el Comité, están obligados a realizar las tareas que les sean asignadas. Inclusive de todos los equipamientos que sean necesarios para afrontar esta enfermedad.

Aislamiento obligatorio o detención

Se dispone la obligatoriedad a la persona que tenga sospecha de haber contraído coronavirus de comunicarlo al sistema de salud y adoptar la medida de aislamiento necesaria, a fin de no introducir o propagar el virus. Esto, bajo apercibimiento de realizar denuncia contra el delito de atentado contra la salud pública. Esto prevé una pena máxima de detención de hasta 15 años, con una multa de entre 5 y 100 mil pesos. Además, se le aplicará la normativa del código contravencional. Quien no cumpla con esto, “recibirá todo el peso de la ley”, adelantó el gobernador provincial. “Desde ahora actuaremos de la manera más rigurosa a quienes no cumplan con el aislamiento”, enfatizó Morales, quien le pidió a la gente que comunique si tienen conocimiento de personas que llegaron desde el extranjero, particularmente de las zonas más afectadas, que informen para su detención.

Abastecimiento de insumos

El comité además dispuso de una serie de controles en favor de defensa del consumidor, en relación al abastecimiento de los elementos de protección y desinfección en los comercios. “Hay un mensaje para los comerciantes”, resaltó el gobernador y agregó que “no puede ser que el barbijo que estaba en $12, subió a $8 y ahora los ofrecen a $800. Tenemos la disponibilidad y los recursos y no hay barbijos salvo que los compremos a ese precio. En este caso, vamos a caer con el máximo rigor y pedimos a la gente que nos advierta de esta situación”.

El comité de respuesta

Pablo Jure, comentó en relación al trabajo que vino realizando el comité de respuestas creado el pasado 30 de enero, que “a partir de todas las noticias se hizo la primera convocatoria desde el Ministerio de Salud de la parte epidemiológica e infectológica para poder dialogar un comité de eventos especiales. A partir de allí todos los jueves se reúne este comité donde comenzamos a plantear distintas hipótesis sobre esta situación que estaba en ese momento solamente en China. Teniendo la disponibilidad que iba a ir creciendo y se propagaría por todo el mundo. Se inició un protocolo bajo las normativas propuestas por la OMS y también por nuestro Ministerio de Salud de Nación. Tuvimos que adaptar todo para nuestro territorio, hasta que ingresó el coronavirus a nuestro país y desde allí se va remodelando este protocolo de acción con otras acciones”.