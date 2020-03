El Gobierno confirmó 10 nuevos casos: son 31 los infectados en el país

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó diez nuevos casos positivos de COVID-19 y ya son 31 los infectados en todo el país. Tres de las personas se contagiaron por mantener un contacto estrecho con contagiados. Según dijeron, los casos son de Córdoba, ciudad de Buenos Aires, Chaco y la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento se produjo una muerte, la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich.

Según informaron las fuentes oficiales, cinco de los nuevos infectados contrajeron el virus estando de viaje. Y, según precisaron, los otros cuatro estuvieron en “contacto estrecho” con gente que viajó. Estos últimos cuatro casos serían los primeros infectados sin haber venido desde el exterior. Según explicaron, son los primeros casos en que el contagio fue local y no importado como venía sucediendo. Lo que significa es que estas personas se infectaron dentro del país.

Dado que dos de los nuevos enfermos es de la provincia de Chaco, la Directora de Epidemiología, María Elisa Flores, habló con el canal de noticias C5N y detalló la situación actual. “Todavía no podemos hablar de ‘caso autóctono’, sino de contacto estrecho. Uno de los contagiados es familiar del primer caso confirmado que tuvimos”. Y agrego: “Todavía no tenemos circulación viral. Aunque sobre las 4 localidades en aislamiento: tenemos una sospecha más en una de esas localidades pero todavía no podemos confirmar ninguno.Estamos evaluando suspender las clases. Estos nuevos resultados que tengamos entre hoy y mañana van a ser cruciales para decidir si hay necesidad o no de suspenderlas”.

Un caso autóctono es un caso que no vino del exterior, que no tuvo contacto con nadie que haya venido del exterior y que no tuvo contacto con ninguno de los enfermos que vino del exterior. Lo que sucede con este tipo de paciente es que no se sabe cómo se contagió, explicaron especialistas.

En tanto, ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González Garcia, había anticipado que está situación se podría dar en el país. “Es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local”, había dicho después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la enfermedad como una “pandemia”.

Estos casos se suman a las ya 21 los contagiados que hay en el país. Todos los días se suman nuevos infectados. Ayer, el ministerio había informado dos nuevos casos positivos. Según indicaron, uno es un paciente internado en la ciudad de Buenos Aires, que según la información oficial, es un hombre de 54 años que se encuentra internado en terapia intensiva por “desaturación”, en el Sanatorio La Trinidad. El paciente llegó de Alemania. El otro es un caso en la provincia de Buenos Aires, de una mujer de 48 años, argentina residente en España, que comenzó con síntomas el día 5 de marzo cuando ingresó al país y haciendo la consulta médica el día 8. Está internada en un hospital de Vicente López.

A nivel mundial, el virus continúa creciendo y ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una “pandemia”. La declaración se dio después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese período los países afectados se hayan triplicado.

“La OMS estima que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia”, expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Y agregó: “Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente” en los próximos días y semanas, agregó.

Fuente: Infobae.