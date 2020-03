"Se habla del suicidio más que antes y la gente pide más ayuda"

Miembros del Comité Provincial de Prevención, Asistencia y Posvención del Suicidio analizaron la problemática del suicidio ponderando que es clave naturalizar hablar del tema cuando una persona atraviesa por una situación de angustia y también en los medios de comunicación.

Hace pocas semanas el músico René Joglar, vocalista del grupo Calle 13, publicó un video musical en el que habla sobre su vida y sus tristezas, "nos muestra una voz desde el arte, él se anima a decir que se siente mal, que no está como todos los días e instala un mensaje y la gente se siente identificada. Rompe con eso de que todo es felicidad, pero no es así. Cuenta esto que nos pasa a todos, como afrontamos la vida, situaciones y frustraciones, que una figura pública hable del tema llama a la concientización de la sociedad. Está bueno poder hablarlo", mencionó Silvina Taritolay, trabajadora social e integrante de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.

"Esta canción lleva a que se derriben algunos mitos que existen en la sociedad como ser de que si hablo de suicidio habrá un efecto contagio que va a promover una ola de suicidios. Es un tema tabú que no se habla pero contarlo para una persona que está pasando por una situación de profundo dolor es un alivio. El tema de la soledad aparece como una percepción, porque siempre hay un amigo, vecino o familiar que te pueda conectar con un tratamiento, entonces está bueno instalar la problemática porque la persona que se sintió identificada con el tema de René, por ejemplo, tendrá más posibilidad de pedir ayuda y saber que eso es algo que no le pasa a él solamente. Hoy en día se habla más de suicidio y la gente pide más ayuda que antes", añadió.

Por su parte, Mariana Villafañe, psicóloga y presidenta de la asociación "Apostando a la Vida", comentó que "las personas no están habituadas a reconocer síntomas depresivos, cuando aparece una crisis no tienen la posibilidad de hacer un autoanálisis ni de acudir a un psicólogo de buenas a primeras. Es importante, desde el rol del arte, de la música, desde la investigación o políticas públicas, generar otros tipos de acciones para acercar a la población la información que necesita para que perciba y sepa cuando acudir a un profesional que le brinde más ayuda".

Mucha contención

También explicó que "uno piensa que lo más urgente es hablar con profesionales, en casos es así, pero también es verdad que uno mismo puede hacer los primeros cuidados emocionales desde la escucha activa y hacer sentir al otro contenido. Es bueno también no generar alarmas y saber que todos podemos ayudar al otro".

"Hablar y escuchar ya es algo terapéutico aunque no seamos profesionales. Después hay que ver como enlazarlo a lo que sigue, quizás esa persona necesita una contención más profunda. No solamente la depresión puede llevar a considerar la muerte como una salida o respuesta al problema, las crisis de la vida ocurren en cada etapa de la vida y no sabemos cuando va a generar tal impacto en la vida de cada uno, se conjugan varios factores como ser la historia, los antecedentes familiares, entre otros. Además del contexto ambiental y social determina las decisiones que pueda tomar una persona", dijo.

Por último, señaló que "no está mal preguntar al otro si está triste, preguntarles sobre su vida, si tienen personas de confianza, quienes son, a quien se le puede avisar si se sienten mal. Ya con eso se aliviana el pensamiento autodestructivo, contar lo que les pasa es muy importante".

Niñez, adolescencia y factores de riesgo

Existen factores que pueden llevar a que se produzca un suicidio como ser que dentro del entorno de esa persona haya casos de amigos o familiares que lo hayan intentado hacer o lo hayan hecho, el consumo problemático, acontecimientos de vulneración de derechos producidos en la niñez pero que aparecen en otra etapa de la vida, y también factores sociales pueden incidir. Al respecto, la psicóloga Mariana Villafañe afirmó que “de pronto esa persona cambia, se siente triste, se encierra, aísla, eso nos debe llamar la atención o si de repente no duerme bien y no se alimenta bien. Puede pasar que los padres se hayan separado hace poco, prefiero hablar de niñez y adolescencia porque es la franja etaria más vulnerable y la que más nos preocupa. Estas franjas vienen incrementándose en estadísticas de suicidio por eso nos preocupa mucho a los adultos para abordar y saber lo que está pasando en los chicos”.

Comité Provincial

El Comité Provincial de Prevención, Asistencia y Posvención del Suicidio se formó a fines del 2016, tras que se apruebe la Ley Nacional del Suicidio. Se agruparon instituciones gubernamentales y no, ligadas a esta temática que trabajan desde diferentes esferas. “La idea es que sea intersectorial y que desde acá podamos arribar algunos debates, conclusiones y poder también llevar a la población un mensaje”, dijo Villafañe.

Dónde pedir ayuda

Ante un caso de personas que estén atravesando por una situación de depresión y que tenga conductas que puedan considerarse peligrosas acudir o llamar a: Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, teléfono 4245500 y dirección avenida Independencia esquina Italia. Guardia de Salud Mental del hospital “Wenceslao Gallardo” de Palpalá. Servicio de Salud Mental del “Pablo Soria”, hospital “Néstor Sequeiros”, centros de salud, El Umbral, atención de Adicciones y a los diferentes hospitales del interior. Para urgencias llamar al Same 107 o a la línea gratuita 102, también al número de “Apostando a la Vida”, 3884834563 o al Centro de Asistencia al Suicida, 0800-8882558.