Batería de medidas para contener el coronavirus

Las autoridades argentinas anunciaron una batería de medidas para hacer frente a la expansión del coronavirus, incluidas la suspensión de vuelos internacionales desde las zonas más afectadas por la pandemia y la cancelación todo tipo de espectáculos, en un día en el que se confirmaron los tres primeros casos de transmisión local en el país.

A través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el gobierno dispuso ampliar a un año la emergencia sanitaria y ordenó la suspensión de vuelos desde zonas de riesgo por 30 días, a la vez que ratifico la obligatoriedad de las cuarentenas para las personas que lleguen al país desde las regiones del mundo más atacadas por la pandemia.

En ese contexto, el Ministerio de Salud confirmó que fueron diagnosticados ayer diez nuevos casos de coronavirus, tres de ellos de transmisión local, es decir detectados en personas sin antecedentes de viajes recientes al exterior pero que estuvieron en contacto estrecho con pacientes que contrajeron el virus en el exterior.

El parte de ayer añade que el total de casos registrados hasta ahora en el país subió hasta 31, incluido el hombre que falleció el sábado en Buenos Aires.

Los nuevos casos corresponden a las provincias de Chaco, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

A su turno, el presidente Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia que amplió la emergencia sanitaria a un año y ordenó la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales provenientes desde las zonas más afectadas por el coronavirus, entre otras medidas para hacer frente a la pandemia.

Hasta el momento, son consideradas "zonas afectadas" por la pandemia "todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán", aunque está sujeto a actualizaciones diarias según la evolución epidemiológica.

El decreto facultó al Ministerio de Salud como autoridad para su aplicación y lo comprometió a brindar informes diarios, instrumentar el "aislamiento obligatorio" preventivo de 14 días para quienes ya cuenten con el diagnóstico por coronavirus, a quienes hayan arribado al país desde las "zonas afectadas" y a quienes revistan la condición de "casos sospechosos" o hayan mantenido "contactos estrechos" con esas personas.

En un contexto de múltiples medidas tomadas por la Nación, las provincias y las municipalidades, los gobiernos de Jujuy y Misiones dispusieron la suspensión de las clases a causa del coronavirus, a pesar de que el Ministerio de Educación de la Nación recomienda por el momento esperar la evolución de la epidemia antes de cerrar las aulas.

La pandemia derivó ayer también en la suspensión de espectáculos masivos, cierre de museos y ferias, organización de partidos de fútbol sin público e impulso al teletrabajo, de acuerdo con disposiciones de los gobiernos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno bonaerense declaró hoy el estado de emergencia sanitaria por 180 días y ordenó suspender por 15 días la realización de eventos deportivos, culturales, sociales de participación masiva y aquellos espectáculos que no pudieran postergarse deberán realizarse sin público, según el decreto 132 que firmó el gobernador Axel Kicillof.

Con respecto al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora el 24 de marzo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió que se suspenda la marcha para no favorecer el avance de la epidemia. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Nación anunciaron el cierre de museos y espacios culturales y visitas internacionales . Entre las suspensiones se encuentran arteBA que se iba a realizar entre el 16 y 19 de abril en el predio de La Rural, el Festival Leer en San Isidro, el festival que une vitivinicultura y rock Winerock el 14 de abril .

El contacto de Sergio Massa en Brasil

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo el 4 de marzo pasado contacto directo con el secretario de comunicaciones del Gobierno de Brasil, Fabio Wajngarten, pero no presenta síntomas y, por el momento, su médico personal no le indicó que se realice el test de hisopado. Según pudo averiguar NA de fuentes cercanas al líder del Frente Renovador, Massa se comunicó este jueves con su médico personal, a quien le comentó sobre el viaje a Brasil, en el que se entrevistó con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro.

Massa respondió cada una de las preguntas del profesional de la salud, y le aclaró que no se encuadra en ninguna de las categorías de pacientes de riesgo, ya que no presenta ninguna afección pulmonar, es menor a 65 años, no registró ninguna enfermedad en el último mes. Además, según pudo reconstruir esta agencia, el médico le dijo que el virus no puede sobrevivir por encima de los 26 grados, y en el período en que Massa estuvo en Brasil junto con una delegación de diputados nacionales, las temperaturas escalaron por encima de ese nivel.