Colegio N° 1suspendió clases por problemas de agua

El Colegio Nº1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" debió suspender ayer y hoy las actividades áulicas en el turno tarde ya que los baños de la institución no cuentan con la presión suficiente de agua, un problema de larga data que pese a los constantes reclamos efectuados al Ministerio de Educación, hasta el momento no ha tenido solución. Además, al no contar con el aval necesario de Fiscalía de Estado, la cooperadora no pudo efectuar el cobro de dicho aporte a los alumnos por lo que la institución no cuenta con fondos para cubrir elementos de higiene y seguro médico para los estudiantes.

Así lo explicó el vicerrector de esa institución, Marcelo Mariscal, quien aseguró que desde el año pasado el colegio tiene problemas con la presión de agua, especialmente en los baños de mujeres, por lo que decidieron suspender el dictado de clases en el turno tarde. "Hace rato venimos con este problema; hemos presentado notas en Infraestructura escolar, pero no hemos tenido respuestas y como no contamos con fondos para comprar la bomba de agua que necesitamos, debimos despachar a los chicos" señaló Mariscal.

Por otra parte, indicó que la cooperadora todavía no cuenta con la autorización de Fiscalía de Estado para realizar el cobro del aporte de los alumnos, por lo que la institución no cuenta con fondos. "El estado no envía los insumos necesarios para que la escuela se desempeñe por lo que el colegio se sustenta con los recursos de cooperadora, pero este año Fiscalía no autorizó el cobro de la cuota hasta tanto no se conforme una nueva comisión de cooperadora, por lo tanto no tenemos fondos para nada", dijo.

Aseguró que les solicitaron a los alumnos que cada uno lleve sus elementos de higiene, toalla y jabón, a fin de profundizar los cuidados sanitarios recomendados por el coronavirus; "pero sin agua no sirve de nada extremar los cuidados", remarcó el vicerrector.