"En el rubro Alimentos y Bebidas la inflación sigue siendo alta todavía"

El Indec anunció que la inflación de febrero fue del 2% ¿Esta cifra es la esperada, es positiva?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero dio 2%, un poco más alto que algunas estimaciones privadas que lo ubicaban en el 1,7%, pero si menor al de enero y muestra una tendencia decreciente. Sin embargo, es importante mirar el crecimiento de los precios del rubro alimentos y bebidas porque el 40% de los rubros que integran el IPC están congelados; el mes pasado alimentos y bebidas había sido 4,7% prácticamente el doble del índice general, y ahora, si bien muestra una rebaja respecto a enero, es un índice alto todavía y esto lo apreciamos quienes compramos las cosas a diario. Sigue habiendo incremento en los precios de los bienes de consumo, de alimentos y bebidas lo cual es un poco inexplicable porque los precios de las tarifas y los salarios están congelados, y el precio del dólar aumentó casi 2% desde enero a la fecha, no habría mayor justificación. Es auspiciosa la disminución que viene marcando la inflación, pero hay que recordar que esta disminución está motivada por el congelamiento de precios y tarifas y la gran duda es saber qué va a pasar el día 181 cuando terminen los congelamientos. Si ahora los precios, en particular de alimentos y bebidas, siguen aumentando vemos con preocupación qué va a pasar cuando se liberen los precios.

¿Y cómo se explica que se mantengan elevados los precios de los alimentos habiendo medidas que los congelaron?

No es fácil saberlo porque las cadenas, desde la producción de productos primarios hasta que llega al consumidor a través de un minorista es muy larga; evidentemente tenemos una cadena muy larga de comercialización donde cada eslabón va agregando valor y por lo tanto precio y cuanto más largo es ese eslabonamiento hay más probabilidades de que haya deslizamientos indebidos y mientras más atrás suceda en la cadena, repercute en todos los eslabones que siguen. Este es un problema difícil de mirar, los Gobiernos dicen que hay que mirar los formadores de precios que suelen ser mencionados como los supermercados, pero a veces hay que ver cómo le llega al supermercado los precios, cuando compra al fabricante porque a su vez ese fabricante le compró a un productor de materia prima, entonces no es fácil determinar esta cuestión. En Argentina estos diversos eslabones de la cadena comercial tienen márgenes muy altos, es decir se le agrega mucho al costo para establecer un precio, entonces al que le costó 100, le agrega el 10%, y ese pasa a ser el costo del próximo eslabón y a su vez ese le agrega el 30% y así se hace una cadena muy grande.

¿Qué expectativas hay para la inflación de los meses subsiguientes? ¿Debería mantenerse esta cifra o seguir bajando?

Se estima que tiene que haber una rebaja, continuar la disminución en tanto y en cuanto en los próximos meses va a continuar el congelamiento de precios, tarifas y salarios. Si bien el dólar va a tener un deslizamiento, yo creo que lo van a mantener por debajo de la inflación, por lo cual habría un sendero decreciente. Es probable que el mes que viene estemos por debajo del 1,5% en vez del 2%, y el tema de los alimentos que este mes fue alto capaz que pueda ubicarse por debajo del 3%, tal vez 2,5%, aunque todavía va a ser alto.

¿La suba del precio del dólar pue de repercutir en los índices inflacionarios?

Sí, porque si bien todos aquellos que producen con insumos importados pagan el dólar a $62, $63, que es el dólar comercial, este dólar también se viene deslizando 2%, por lo que tiene una incidencia, pero en la mentalidad argentina, y no solo de los grandes productores sino los más pequeños, comerciantes, se mira el dólar blue, entonces cuando ven que este aumenta y llega a $84, $85, van ajustando a ese nivel. El Gobierno juego con pinzas porque por un lado quiere mantener el dólar quieto o lo más bajo posible para que no se traslade a los precios y por otro lado no puede atrasarlo porque si no los exportadores pierden competitividad y no vamos a exportar más, que es lo que necesita el país para poder tener los dólares para después pagar los compromisos externos. Es un difícil equilibrio, es una situación compleja que hasta finales de abril, que es cuando creo que como pronto se pueda tener alguna resolución de la negociación de la deuda, no vamos a tener en claro el desarrollo futuro.

¿En qué medida impacta el coronavirus en la economía?

Ya hay un impacto a nivel mundial que es la desaceleración de la actividad económica. En China hace 20 o 30 días están paralizados, no se produce y si no se produce hay problemas para pagar los sueldos y si no se cobran los sueldos la gente no puede comprar; a nivel mundial se está produciendo un efecto similar, aunque no tan grave, pero ya hay estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario de rebajar el crecimiento para este año, a nivel mundial, por efecto de esto y en Argentina va a pasar lo mismo. Se acaban de determina medidas desde el gobierno Provincial y Nacional de suspensión de actividades deportivas, culturales, de todo tipo, las clases, y eso implica una caída de la actividad porque si los chicos no van a la escuela dos semanas, no viajan en colectivo dos semanas, las empresas de transporte no venden esos pasajes, y el almacenero o el supermercado quizás hoy vende un poco más porque la gente, asustada por esta situación, se quiere abastecer más rápidamente de algunas cosas para tener en su casa, entonces quizás tengamos una semana de ventas elevadas pero después nadie va a salir a comprar. El turismo está muy afectado, se cierran museos, teatros, cines, todo eso significa que las empresas que ofrecen ese servicio se van a quedar sin ingresos durante medio mes y eso va a repercutir sin dudas. A su vez eso impacta en los ingresos fiscales porque la gente que no vendió sus productos va a pagar menos impuestos, por lo tanto, el Gobierno va a recaudar menos y le va a faltar más plata de la que ya le falta, de modo que es un tema complejo.