Denuncian ante el Inadi por llamar "usurpadores bolivianos" a comuneros de La Quiaca Vieja

Frente a la polémica que existe frente al proyecto de zona franca en La Quiaca, la diputada provincial Alejandra Elías vertió polémicas declaraciones al referirse a las comunidades de La Quiaca Vieja, a quienes señaló como "usurpadores bolivianos" e ignorantes", motivo por el cual fue denunciada ante el Inadi.

La denuncia fue realizada por Paulina Trejo, hermana de Marcial Trejo, presidente de la comunidad, en el día de ayer, donde expuso los dichos agraviantes de la diputada. Asimismo, exige que Elías deje de verter declaraciones de la misma índole en los medios de comunicación.

Las aseveraciones de la legisladora oficialista surgieron de una entrevista realizada en Radio Nacional La Quiaca, donde fue consultada por la construcción de la zona franca y el conflicto que mantienen con los miembros de dicho pueblo.

Durante la alocución, Elías explicó autoridades del JEMSE y del Ministerio de Medio Ambiente intentaron participar de la última asamblea realizada por la comunidad, concretada el último sábado. Según expuso la diputada, los comuneros impidieron el ingreso de los funcionarios a las 10 de la mañana, hora en que llegaron, y fueron convocados para las 11.30. Llegada esa hora, Elías indicó que desde la asamblea se informó que no iban a permitir en ingreso de nadie y que no iban a recibir información y ninguna explicación.

“Esto lo maneja un reducido número de personas, que entiendo que tienen intereses personales y mezquinos, vos podes hablar y oponerte a un proyecto cuando tenes conocimiento y sabes de que se trata, hablan de contaminación pero no han escuchado, dicen que ellos mismos van hacer un informe impacto ambiental cuando la provincia ya les ha presentado, por lo menos lo podrían haber escuchado, no estamos de acuerdo con esto y con esto, pero no tienen ni idea; lo mismo no saben cuál va a hacer el lugar dónde se va a construir y cuántas hectáreas se va a ocupar, pero sí se habla que nos están quitando, las tierras que nos van a desalojar, expropiar y eso es más lejano a la verdad y la realidad”, aseveró.

Y continuó “no hay ninguna orden para desalojar a nadie, no se va a construir la zona franca donde vivan personas y además no se va a contaminar nada”.

Además, Elías aseguró que desde JEMSE y el Ministerio de Medio Ambiente iban al pueblo de La Quiaca Vieja “cómo mejorar las pasturas para los animales y además cómo iban hacer con el tema del agua”, según detalló.

“Lamentablemente la gente no quiere escuchar, están cerrados, y van en contra del progreso de La Quiaca, van en contra de la oportunidad que muchos jóvenes puedan encontrar trabajo (…), esta es una oportunidad para La Quiaca, tal vez muchos de los que viven en La Quiaca Vieja no conocen la historia de La Quiaca porque hay mucha gente que los escuchamos decir nuestros antepasados, y la realidad es que hay mucha gente que no pertenece ni siquiera a los antepasados de La Quiaca Vieja, que vinieron en muchos casos de Bolivia, que por distintas razones, se han expropiado ellos de un terreno y ahora se sienten parte de eso. Estaría bueno que muchos de ellos cuenten cómo es que tienen esas tierras” expresó la diputada.

Asimismo, Alejandra Elías, quien ocupa una banca en el poder legislativo hasta el 2021, manifestó “van en contra de todos nosotros los quiaqueños y los puneños, es un puñado de gente, porque yo estuve hablando con vecinos de La Quiaca Vieja y propietarios de tierras que están molestos porque están tomando las decisiones por todos ellos”.