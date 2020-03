El lunes serán los alegatos por el crimen de la jujeña Mariela López

Hoy concluyó la recepción de pruebas testimoniales en el juicio seguido contra Cristian Ramón Balcarce, imputado por homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, y por falsa denuncia, en perjuicio de Mariela Alejandra López.

Comparecieron los últimos testigos de concepto propuestos por la defensa del acusado: declararon vecinos, su padre, su madre y su exmujer.

Los conocidos del barrio describieron a Balcarce como un hombre tranquilo y callado. El padre del imputado, en tanto, contó que convivió con él y que Mariela López primero iba de visita, pero después empezó a quedarse. Afirmó que “ella ordenaba” e hizo que “lo botaran de la casa a él y a sus nietos” (hijos de Balcarce).

La madre del imputado comenzó su declaración pidiendo perdón a la familia de la víctima en nombre suyo y de su hijo. Luego habló de algunas actitudes de Mariela López que ella vivió como desplantes. Dijo que a veces iba a ver a su hijo y encontraba vasos rotos, pero Balcarce no le contaba lo que pasaba.

Finalmente declaró la exmujer del imputado, de quien está divorciada desde 2016. Balcarce tiene una condena previa por lesiones y amenazas a raíz de una denuncia presentada por la testigo en 2015. Consultada sobre el suceso que motivó esa acusación, la mujer relató que el día del hecho discutió con el imputado por un tema de celos. “Se puso furioso, tuvimos un forcejeo. Él me agarró del cuello, yo lo empujé. Vino la policía y me dijeron que correspondía hacer la denuncia y la hice. Nunca antes me había pegado”, aseguró la testigo.

Agregó que “él no era un hombre violento. Fue ese día nada más que me estranguló”. Consultada sobre la audiencia de debate en la que resultó condenado Balcarce, la mujer señaló: “Sí, estuve presente. Fue un juicio abreviado. Él reconoció el hecho”.

Refirió además que conoció a Mariela López de vista. Dijo que sabía por sus hijos, que frecuentaban la casa donde ella convivía con Balcarce, que la pareja tenía serios problemas.

Finalizada la declaración de los testigos, el tribunal procedió a incorporar la prueba reunida en el juicio. Seguidamente, pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 8.30, día en que se producirán los alegatos.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces de la Sala I, Federico Javier Armiñana Dohorman (presidente), Javier Aranibar y Martín Fernando Pérez (vocales).

El hecho por el cual es juzgado Cristian Balcarce ocurrió el 19 de marzo de 2018. El imputado denunció la desaparición de su pareja Mariela Alejandra López y casi un mes después, el 20 de abril, se produjo el hallazgo del cuerpo de la mujer en un descampado sobre ruta nacional 9/34, cerca de la localidad de Lumbreras, en avanzado estado de descomposición.