Tras las medidas sanitarias, dos jujeñas quedaron varadas en Europa

Están en Andorra, no pueden ir a otro lugar ya que las fronteras están cerradas por la pandemia declarada.

Luego del anuncio de las medidas sanitarias que se tomaron en el país por la pandemia del coronavirus, se conoció en pocas horas el caso de tres argentinos que se encuentran varados en Europa.

Se trata de las jujeñas Agustina y Florencia Menéndez, y el tucumano Maximiliano Piazzetta que se encuentran en Andorra, un pequeño principado independiente ubicado entre Francia y España. Los jóvenes no pueden regresar por 30 días a la Argentina.

Jujuydice.com.ar mantuvo comunicación con Agustina, la joven que junto a su hermana partió a Europa a realizar la temporada alta para trabajar, su contrato finaliza en dos semanas. Ahora están atravesando una situación angustiante, ya que no saben a quién recurrir, ni dónde encontrar seguridad.

Los jóvenes no pueden ir a ningún otro lugar, porque que las fronteras están cerradas. Sólo cuentan con algunos ahorros, apostaban a continuar trabajando para poder quedarse, idea que se vio frustrada por la aparición del coronavirus.

Agustina, relató que tenían pensado hacer temporada en otro lugar, pero les cancelaron las reservas.

Otra situación que les suma complicaciones es que cuentan con pesos y no pueden comprar más de 200 euros por mes, por la restricción de cambio de moneda extranjera. La familia está tratando de enviarles, dinero, pero la falta de resolución de esta situación les genera angustia.

“Previamente estuve en Italia y me vine a Andorra por una oportunidad laboral. Por suerte logré llegar a Andorra antes de que ocurra la crisis de Italia. Por el momento Andorra está fuera de peligro. Según lo que sé solo hay dos casos de coronavirus”, expresó Agustina.

“Teníamos planeado volver mediados de abril. Creíamos que era lo más oportuno. Pero dada las medidas sanitarias que está tomando Argentina se nos está complicando organizar la vuelta. Hoy me llegó la noticia que cancelaron la entrada a Argentina de vuelos provenientes de Europa”, comentó.

“Vamos a esperar a ver qué pasa más adelante. Aquí el turismo cada vez está más afectado, dado que la gente decide no salir de sus casas. Por ende, los hoteles cada vez trabajan menos. Mi hermana, mi pareja y yo trabajamos en hotelería aquí. Mi hermana y yo ya quedamos sin trabajo debido a que decidieron cerrar los hoteles por falta de turismo. Y mi pareja aún sigue trabajando en un hotel pero le acortaron el tiempo. Tenía contrato hasta el 13 de abril y el 30 de marzo será su último día”.

Los jóvenes tenían pensado trasladarse a Barcelona para ir a la Embajada Argentina, para buscar contención ante esta situación sanitaria mundial.

“Esperemos que las medidas que han tomado para entrar a Argentina no duren más de 30 días. Estoy segura que cuarentena tendremos que hacer seguro. Pero al menos estaremos más tranquilos en casa”.

Habían ahorrado un poco de dinero para continuar, pero no contaban que debían hacer esta previsión y todo se encarece. “Dinero no nos va a faltar. Eso seguro. Pero nos preocupa el hecho de no saber dónde quedarnos. Dónde estar o a dónde ir. Sin que nos perjudique la vuelta a Argentina”, expreso Agustina.

Agustina, cumplió 25 años en enero, le gusta viajar, “es la tercera vez que vengo a Europa, pero mi primera vez en Andorra. Vine a hacer temporada, ya que había terminado mi cursado universitario. Y aquí tendría tiempo de preparar mis últimos finales.

Respecto a su compañero, contó que “él vino conmigo en marzo del 2019 a Europa y se quedó a hacer la ciudadanía Italia. La consiguió hace unos meses. Esta hace más de un año sin ver a su familia. Y ahora que quiere volver se le complica. Es todo un tema”.

La situación de estos tres argentinos, debe ser testimonio de otros tantos que están varados en otros países y buscan seguridad ante este esquema sanitario que pone en vilo a la humanidad.

