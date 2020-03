Crearon un proyecto para beneficiar a los vecinos

Vecinos de diferentes zonas del barrio San Martín se reunieron para crear un proyecto barrial con el fin de crear un espacio comunitario para solucionar las problemáticas de la gente, trabajar mancomunadamente con las instituciones que ya existen en el lugar y presentarse en las próximas elecciones de centro vecinal.

En el barrio San Martín viven unas 3.000 personas y está dividido por dos sectores, el de las viviendas más antiguas y el de “La Isla”.

Las elecciones están programadas para mañana pero es muy probable que por las medidas sanitarias y preventivas por el brote del coronavirus en el país, se posterguen para otra fecha.

"Somos vecinos del barrio que confeccionamos un proyecto a largo plazo para sacar el barrio adelante, somos la Lista 10 pero más que una lista para el centro vecinal queremos armar algo que trascienda y darle un empujón al barrio para que crezca y supere las adversidades que posee hoy en día", mencionó Enzo Baspineiro, uno de los integrantes de la lista.

Por su parte, Jorge Carrizo, otro miembro, comentó que "este es un barrio de los más viejos de Jujuy y comparado a otros aledaños como El Chingo, Belgrano o Punta Diamante, estamos muy quedados a comparación de ellos. Faltan solucionar muchas cuestiones".

Entre las principales problemáticas que poseen los vecinos mencionaron que se encuentra la delincuencia y las adicciones, "desde la inseguridad parten todos los otros problemas que tenemos en el barrio. No hay una persona que no nos cuenten que sufrieron un hecho delictivo que en su mayoría se originan en las escaleras que conectan el centro capitalino con Villa San Martín. Las mismas son muy concurridas y preocupa mucho porque no están bien iluminadas", señaló Mercedes Padilla, integrante de la lista.

"Parte de este equipo estuvo en el centro vecinal actual y gestionamos algunas obras como por ejemplo la colocación de nomencladores, arreglos en plazas y alarmas comunitarias, pero somos conscientes de que nos falta mucho", sostuvo Carrizo.

Arreglo de una escalera

Durante la semana pasada, este grupo de vecinos realizó un mejoramiento a la escalera que se encuentra en San Martín que da al Hospital de Niños, entre las calles José Hernández y Coronel Pastor.

Comentaron que el lugar estaba dañado y "lo recuperamos, no tiene mucha iluminación y estaba muy deteriorada. Lo que hicimos primeros fue desmalezar porque estaba repleta de yuyos. Luego limpiamos y e hicimos un dibujo referido a la niñez", afirmó Baspineiro.

Articulación con instituciones

Otras de las tareas que plantearon realizar es la articulación con todas las instituciones que funcionan en el barrio "para optimizar su tarea y gestionar todo lo que necesite cada una de ellas", explicó Jorge Carrizo.

Asimismo, Baspineiro sostuvo que "nosotros con un grupo de vecinos ya habíamos creado un merendero en "La Isla" para los chicos más carenciados. Este merendero lo levantamos con el apoyo del movimiento "La Dignidad" y estuvimos muy abocados a los más chicos y jóvenes pero ahora por el Coronavirus estamos paralizados también por precaución. Ahora junto al grupo que estamos formando en el barrio estamos fusionando tareas, trabajamos en conjunto con el merendero".

"La idea que tenemos es trabajar con todas las instituciones que son la escuela, la fundación "Fermín Morales", la iglesia, el club San Martín, la biblioteca y el centro de salud. Con ellos queremos trabajar de forma mancomunada para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos", indicó Carrizo.