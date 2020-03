Se registra faltante de barbijos y alcohol en gel

Debido a la emergencia sanitaria que declaró el Gobierno provincial el miércoles pasado para prevenir casos de coronavirus, la gente está concurriendo a las farmacias y centros de compras para adquirir barbijos, alcohol en gel y etílico. Sin embargo, y según un relevamiento que hizo El Tribuno de Jujuy, estos elementos de prevención y limpieza no se encuentran ya disponibles.

Médicos recomendaron el uso del barbijo para aquellas personas consideradas de mayor riesgo sanitario (adultos mayores y VIH).

Desde que se dio el primer caso positivo de esta pandemia en el país, estos elementos empezaron a ser altamente demandados y buscados para tratar de evitar contagios. En tanto, hace dos semanas aproximadamente en el territorio jujeño se presenta la ausencia de stock en venta.

Hasta el momento, no se produjeron casos de amontonamiento de personas dentro o fuera de un local por adquirir barbijos y alcohol, ya que no llegaron a la provincia ninguna provisión desde los laboratorios que los producen.

La situación que se está viviendo para poder adquirir barbijos y alcohol, es casi similar a lo que pasó con el brote de la Gripe A H1 N1 (más conocida como la gripe porcina) donde la gente buscaba reposición para su kit de emergencia, pero las farmacias se ven imposibilitadas en dar respuesta a la demanda.

Según dieron a conocer desde las sucursales de una cadena de farmacias nacionales que se encuentran en Jujuy, tanto en capital como en el interior, que a la fecha no se encuentran ninguno de estos tres elementos desde hace dos semanas aproximadamente.

En tanto que esperan la reposición de barbijos y alcohol desde su sede central que se encuentra en Buenos Aires y desde ahí derivarán la cantidad que estipulan para cada sucursal en las provincias que se encuentran habilitadas.

El mismo caso también se registra en las otras farmacias del casco céntrico. Muchas de ellas pusieron carteles señalando que "no hay barbijos disponibles, sepa disculpar las molestias" o "no tenemos alcohol en gel". En tanto, otras directamente cuando una persona pregunta por uno de los elementos responden en general lo que no tienen y que no saben cuándo llegarán a tener nuevamente entre su stock de venta.

Cabe mencionar también que, el presidente Alberto Fernández, estableció el congelamiento del precio del alcohol en gel, retroactivo a febrero. Sin embargo, habrá que esperar si las farmacias cumplen con lo estipulado por Presidencia de la Nación cuando nuevamente tengan a la venta alcohol y barbijos.

Recomendaciones

Tanto los médicos, como el Gobierno nacional y provincial, a la población en general, ante la falta de estos elementos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante un tiempo considerable de 20 segundos, se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, como así también, no saludar a una persona que se encuentre enferma.

Al momento de toser o estornudar, se debe hacerlo con el codo doblado o emplear un papel y posteriormente desecharlo a un cesto de basura.

La fabricación casera de un tipo de alcohol en gel para la desinfección puede traer riesgos si se lo utiliza en partes del cuerpo.

Uno de los laboratorios nacionales que se encuentra establecido en la provincia de Río Negro, dio a conocer, junto a las autoridades gubernamentales, que incrementará la productividad de alcohol en gel para abastecer al sector público y privado.

Es que la demanda que se mantiene en estos últimos días del elemento de higiene y desinfección de manos, tanto en farmacias como en otros centros de compras minoristas y mayoristas (es decir, los supermercados) es muy alta. Esto se debe a la cantidad de casos positivos de coronavirus que va en aumento y en estudios médicos por sospechas.

Ante ello, fueron las propias autoridades de la cartera rionegrina de Salud quienes dieran a conocer la noticia como hecho relevante.

Desde el laboratorio "Profarse" indicaron que pondrán en marcha toda su capacidad productiva para poder cubrir la demanda que sea necesaria. Cabe mencionar que, hasta ahora, fue el único laboratorio que expresó que aumentará su productividad.

Esa provincia, al igual que Jujuy, solamente tienen un caso bajo sospecha y en proceso de estudio. Aunque en su caso, es una maestra de 32 años, residente en la localidad de Viedma, y tuvieron que suspender las clases únicamente en ese establecimiento educativo donde ejerce su actividad de enseñanza.